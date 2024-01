Tekken 8 – recenze pořádné nakládačky

Verdikt: Parádní hratelnost, dostatek herních režimů a pořádný žebříček hratelných postav. To jsou hlavní devizy Tekkenu 8. Evoluce je to spíše opatrná a příběhový režim by potřeboval přebrousit. V konkurenci loňských velikánů se ale Bandai Namco nemá za co stydět.