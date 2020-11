Herní obchody ovládly slevy. Máme pro vás tipy na to nejlepší z Black Friday

27. 11. 2020 18:00 | Z redakce | autor: Redakce Games.cz

Černý pátek se u nás sice neváže na Díkůvzdání, a nemá tedy moc velkou tradici, výrazných slev si ale můžeme užívat i v Česku. Jak jsme nakupovali ve slevách my v redakci a které z výhodných nabídek byste neměli minout?

Adam Homola: Dishonored: Complete Collection (Steam a GOG, 457 Kč)

Možná budu trochu přízemní, ale ukážu prstem na kompletní edici Dishonored. Za cca 457 Kč totiž dostanete nejen první a druhé Dishonored, ale taky DLC The Knife of Dunwall, The Brigmore Witches, Dunwall City Trials, Void Walker’s Arsenal, a nechybí ani celý samostatný přídavek Death of the Outsider.

Za málo peněz tak dostanete obří porci prémiové stealth muziky, která v dnešní době rozhodně nevzniká několikrát do roka. Tedy minimálně ne v téhle míře, rozsahu a kvalitě, nemluvě o těch nádherných kulisách.

Co do počtu hodin se ani takováhle kolekce nemůže měřit s velkými otevřenými světy, ale Arkane tady sebevědomě nahrazují kvantitu kvalitou. První i druhé Dishonored je konzistentně zábavné, pohlcující a nemělo by chybět v žádné knihovně. Ostatně jednička i dvojka dostaly u nás v recenzích devítky, zatímco Outsider odešel se sedmičkou.

Identická sleva na celou kolekci je k mání jak na Steamu, tak na GOGu, takže si navíc ještě můžete vybrat, jestli ty peníze pošlete do Washingtonu, nebo do Polska.

Aleš Smutný: Persona 5 Royal (PlayStation 4, 749 Kč)

Jako by nestačilo, že původní Persona 5 byla skvělou hrou a ukázkou toho, proč je tahle série tak oblíbená, o tři roky později vyšla vylepšená edice Royal. Je mi jasné, že u tak dlouhého JRPG se každý nehnal k tomu, aby si hru pořídil a hrál znovu. Nicméně, pokud jste po páté Personě pokukovali nebo přemýšleli, jestli neinvestovat do Royalu, současné slevy nabízí celkem jasnou odpověď.

Za 750 korun jde o vynikající nabídku, v níž dostanete vylepšenou původní hru. Kromě nové postavy v podobě Kasumi je tu hlavně spousta drobných i větších zásahů do herního designu, které zvýší kvalitu vašeho studentského/zlodějského života.

Za tuhle cenu bych doporučil i původní Personu 5, ale stejně jako u předešlého dílu je vylepšená edice v podobě Persony 5 Royal prostě lepší. Navíc vám tahle hra může ukázat, že i v časech, kdy se potýkáme s krizí spojenou s rozmachem open world her s obsahovou prázdnotou, jsou tu tituly, které jdou na design jinak a originálně.

Jiří Svák: Black Mesa (Steam, 235 Kč)

O Black Mesa jsme na webu psali už několikrát. Z fanouškovského modu, jehož vývoj se neuvěřitelně vlekl, se stal plnohodnotný produkt s profesionálním vývojem, který letos završil svou cestu vydáním finální verze na Steamu. Bylo to dlouhých 8 let, ale musím říct, že si autoři ve výsledku vaše peníze zaslouží.

Black Mesa totiž není jednoduchou konverzí Half-Life 1 do novějšího enginu Half-Life 2. Vývojáři napnuli Source engine na úplné maximum, zlepšili vizuál, dodali moderní efekty a pohráli si také s hratelností. Poslední kapitoly Half-Life ve světě Xen předělali od píky, ale nebáli se zasáhnout ani do jiných části hry, kde vylepšili lokace nebo optimalizovali smyčku hratelnosti. Spíše než o remaster tak jde o plnohodnotný remake, který zdařile zachovává ducha originálu, ale zároveň ho zásadně vylepšuje pro současné hráče. A ti to ocenili: Na Steamu se dílo těší extrémně pozitivní odezvě, kladně ho hodnotí na 95 % kupců.

Ani po vydání ale autoři nenechali hru ležet ladem. Předevčírem publikovali takzvanou Definitivní edici, která dorovnává kvalitativní úroveň všech kapitol hry. Vzhledem k dlouhému vývoji totiž zůstaly některé levely technologicky a designově pozadu oproti novější produkci. Definitivní edice tak sjednocuje nasvícení hry, vizuální efekty, přináší optimalizace i poslední úpravy level designu. Velký update navíc dorazil zdarma všem majitelům hry, takže je vidět, že v týmu Crowbar Collective stále tepe modderské srdíčko.

Black Mesa je aktuálně na Steamu v 50% slevě, takže kdo tuhle reimaginaci starého Half-Life ještě nezkusil, má ideální příležitost.

Pavel Makal: Control: Ultimate Edition (PlayStation 4 a Xbox One, 499 Kč)

Mým tipem na výhodnou nabídku (kterou jsem sám využil) je Control: Ultimate Edition. Slevu najdete na obou konzolích, v obou případech kolekce stojí okolo 500 korun. V rámci Ultimate Edition dostanete základní hru a dvojici rozšíření The Foundation a AWE.

V současné době je na konzolích nové generace můžete hrát v režimu zpětné kompatibility, nákupem Ultimate Edition si ale také pořizujete nárok na bezplatný update pro next-gen, který je plánován na počátek příštího roku. Bohužel se netýká těch, kteří Control podpořili nákupem třeba hned v první vlně, za což si Remedy a hlavně vydavatelství 505 Games vyslechli (zaslouženou) porci kritiky.

Control je ale velmi povedená střílečka, vykazující typické znaky her od těchto finských autorů. Užijete si tu hrátky s nadpřirozenými schopnostmi a fyzika spolu s destrukčním modelem vám dovolí udělat z upravených kancelářských kójí kůlničku na dříví.

Hra měla sice na základních konzolích minulé generace technické problémy, ale tenhle nákup můžete brát jako investici do budoucnosti. Sám si příběh Jesse Faden na next-genu zopakuji rád, jen mě mrzí, že jsem přehlédl slevu na verzi pro PS5. Střílení na DualSense je prostě lahůdka.

Šárka Tmějová: God of War (PlayStation 4, 249 Kč)

Při slevových akcích mě po létech na Steamu už jen tak něco z bot nevystřelí, na PlayStationu je ale moje knihovnička pořád celkem malinká. Bazarové disky nekupuju a ve velkém spoléhám na předplatné PS Plus a na recenzní kopie.

God of War jsem sice recenzovala, ale na jakémsi společném účtu, takže mi jedna z nejlepších exkluzivit uplynulé generace v knihovně trestuhodně chyběla. Za 250 korun by ale Kratovi už mohli dát šanci i ti, které macho bůh války moc neláká. A zjistit, že zas tak nesnesitelně macho není. No vážně, tahle hora svalů má i city!

Navíc se hraním Assassin’s Creed Valhalla stále víc utvrzuju v tom, že God of War ztvárnění severských mýtů zvládl alespoň o dva řády líp. Třeba v ohledu obřího mořského plaza Jörmungandra vlastně s God of War nejde ani moc soutěžit – to má prostě předem vyhrané.

Alžběta Trojanová: Assassin's Creed Odyssey (Xbox One za 540 Kč)

Jasně, teď nám vyšlo Assassin's Creed Valhalla, pokud jste ale z vlaku Assassínů vyskočili před nějakou tou dobou a Odyssey vám uteklo, tohle je výborná nabídka. Digitální verze hry se pořád prodává za bezmála 1 800 korun.

Za pětistovku se vám ale otevřou hodiny zábavy, fantastická Kassandra, která je podle mého názoru jednou z nejlepších postav série… a ruku na srdce, oproti té Valhalle tam těch změn zas až tolik není. Pokud vás navíc baví i řecké mýty, můžete si koupit za 900 korun také verzi se Season Passem, kde si to rozdáte na Olympu s řeckým panteonem.

Hra obsahuje vylepšení i pro novou konzoli, takže pokud patříte mezi šťastné majitele Xboxu Series X, Odyssey se vám bude rychleji načítat a poběží plynuleji.

Patrik Hajda: SnowRunner (Epic Games Store, 473 Kč)

Jedna z nejlepších niche her letošního roku je poprvé ve výraznější slevě, a je tak mnohem blíž hráčům, kteří si její zvláštní herní náplní nebyli dosud moc jistí. Přelomový simulátor přepravy nákladů v těžkém terénu je z hlediska své fyziky jednou z nejpokročilejších her v oblasti simulací a věřte mi, že potěší každého milovníka těžké techniky a obřích pneumatik.

SnowRunner má z hlediska PC platformy exkluzivitu v Epic Game Storu, kde ho do 3. prosince pořídíte o 40 % levněji za 473 korun. Za tyto peníze dostanete desítky, ale popravdě spíš stovky hodin unikátní zábavy na 12 bahnitých, zasněžených i zamrzlých mapách a desítky vozidel od malých průzkumných džípů přes obyčejné náklaďáky a tahače až po osmikolové speciály z ruské a americké produkce.

Nicméně když byste do SnowRunneru šli, zauvažujte rovnou o jeho prémiové edici. Ta se sice dočkala menší slevy z 1 178 korun na 824 korun, ale koupě nebudete litovat. Edice obsahuje season pass se čtyřmi rozšířeními, z nichž každé přidává dvě nové mapy, několik vozidel a některá i zcela nové systémy.

Momentálně jsou k dispozici pouze dvě z těchto čtyř DLC, ale obě stojí za to (obzvlášť gigantické vozidlo Caterpillar 770G z posledního DLC je výborným pracantem schopným vytáhnout z každé šlamastiky snad jakékoliv jiné vozidlo). Pokud už SnowRunner máte, pak využijete 20% slevy samotného season passu. V každém případě na vás ještě čeká nepřeberné množství obsahu vytvořeného komunitou.

SnowRunner se dočkal slev i na PlayStationu 4, a přestože jsou z hlediska procent totožné, výsledné částky se kvůli vyšší ceně hry na konzoli liší. Základní hru proto pořídíte za 767 korun namísto obvyklých 1 279, zatímco prémiová verze se season passem je za 1 205 korun namísto 1 799. Samotný season pass ve slevě bohužel není, hra je na PS4 z grafického hlediska o něco chudší a stále čeká na podporu modifikací, z nichž už dávno těží PC hráči. I tak si ale myslím, že i na konzoli se koupě vyplatí.