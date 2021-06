VIDEO: Shrnutí Xbox + Bethesda Showcase a Square Enix

15. 6. 2021 18:00 | Video | autor: Alžběta Trojanová

Ani tentokrát jsme na vás nezapomněli s rychlým přehledem toho nejdůležitějšího z herních prezentací E3 2021. A bylo toho docela dost, tak se na to jdeme podívat.

Nejprve ta nejdůležitější oznámení. Xbox ve své spojené prezentaci s Bethesdou odpálil večer trailerem na Starfield. Je to poprvé, co jsme tuhle hru viděli v akci, a tak jestli jste čekali něco na způsob Mass Effectu, možná jste byli nemile překvapení. Nezdá se totiž, že by šlo o jakoukoliv space operu, ale spíš o hard sci-fi. Ale kdo ví, nakonec pořád jde jen o teaser, který nás láká především krásnou grafikou. Co je zajímavější, je oznámené datum vydání. To spadá na 11. listopadu příštího roku – oblíbené bethesdí datum. Hra pak vyjde kromě PC pro Xbox Serie X a S. Tak už nám ta exkluzivita pro Bethesdu začíná.

zdroj: Foto: Bethesda

Potěšila i ukázka na S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chernobyl. Hra vypadá naprosto fantasticky, asi tak nepřekvapí, že vyjde jenom na PC a Xbox nové generace. V ukázce jsme mohli vidět návrat bažin z Clear Sky, ale třeba i detektor Gilka, nebo narážku na novou frakci. Mimochodem a ten chlapík na konci? To je prosím pěkně Sergij Grygorovyč – šéf studia, co za hrou stojí. Měli jsme také možnost vidět ukázku střelby, která působí na některé fandy až příliš akčně. Jestli si i druhý S.T.A.L.K.E.R. zachoval tu správnou atmosféru, se každopádně dozvíme už 28. dubna příštího roku.

Další představenou hrou byl Contraband. Pracuje na něm Avalanche Studio, tedy ti, co stojí za sérií Just Cause. Asi není překvápko, že půjde opět o otevřený svět, tentokrát ovšem v co-opu. Hra se odehrává v 70. letech ve fiktivním místě zvaném Bayan a cílem bude pašovat zboží. Jak už ostatně název tak trochu napovídá. Internet spekuluje, že by mohlo jít inspiraci Filipínami. Tak uvidíme. Na detaily si totiž musíme ještě počkat. Stejně tak jako na datum vydání.

Oznámení se dočkalo také pokračování The Outer Worlds. I tady jsou tvůrci na informace poměrně skoupí. Z vtipného traileru jsme se v podstatě dozvěděli jen to, že autoři na dvojce začali pracovat. Ale i tak - dobré vědět.

zdroj: Foto: Asobo Studio

A nešlo o jedinou dvojku večera. Pracuje se totiž i na pokračování A Plague Tale: Innocence, tentokrát s podtitulem Requiem. Pokračování by mělo navázat tam, kde skončila jednička. Vrací se tak sourozenecké duo Amicia a Hugo, ale i vlny krys, kterých je nyní víc než dřív. Ani tentokrát moc informací nevíme, snad kromě data vydání, které spadá někdy na příští rok.

Z nově oznámených her jsme viděli také 2,5D skákačku Replaced. Ta nás zavede do alternativních 80. let, kdy po výbuchu atomovky lidé žijí v opevněné pevnosti známé jako Phoenix-City. Tady vládne zkorumpovaná policie a bohatí lidé, kteří jsou ochotni platit horentní částky za lidské orgány. Nedobrovolní dárci jsou pak vyhoštěni za hranice města. Zkrátka hutná atmosféra, brutální sociální rozdíly, ale dokonce i zlá umělá inteligence – zkrátka solidní recept na pěkné retro post-apo.

zdroj: Foto: Microsoft

Další novinkou večera byla i Forza Horizon 5. Ta se odehrává tentokrát v Mexiku. Zapomeňte ale na zažloutlé pouště s kaktusy. Tahle země toho má hodně co nabídnout! Největší mapa v sérii bude obsahovat města, úpatí sopek, nádherné pláže, ale třeba i deštné pralesy. To všechno samozřejmě s dynamickou změnou počasí a různými ročními obdobími. A v naprosto neskutečně realistické podobě! Hratelnost nabídne tunu možností, jak se vyblbnout – především pak v rámci multiplayerových módů. Asociálové se ale nemusí bát, nebude chybět ani příběhová kampaň pro jednoho. Hra vyjde 9. listopadu pro staré a nové konzole, PC a samozřejmě bude součástí Game Passu.

Poslední velkou pecku, co si pro nás Xbox s Bethesdou připravili, byl trailer na hru Redfall. Na tom dělá studio Arkane Austin, tedy ti, co mají na triku například Dishonored nebo Prey. Nepůjde ale tentokrát o žádný singleplayer. Místo toho nás čeká střílečková kooperace v otevřeném světě z pohledu první osoby až pro čtyři hráče. Společně pak budete kosit hordy krvežíznivých upírů. Nechybí takové klasiky jako různé postavy s různými schopnostmi, ale i speciální zbraně. Je kooperační PvE střílečka pro 3 až 4 hráče nový battle royale? Po letošní E3 to vypadá, že ano.

zdroj: Electronic Arts

To by byly ty hlavní zprávy. V dvouhodinovém programu ale Xbox s Bethesdou sypaly jednu novinku za druhou. Během akce jsme tak mohli vidět například gameplay Battlefield 2042. Video ukázalo, jak bude fungovat modifikace zbraní přímo v reálném čase, jak vypadá využívání wingsuitu, ale i různých gadgetů jako je bezpečnostní štít, léčení na dálku nebo třeba přitahovací hák. Nechybělo ani předvedení přivolávání si vozidel, jízda v tanku, ale i ukázka toho, jaký vliv budou mít tornáda a bouře.

Fandy jistě potěšil i nový trailer na remaster chystaného Diabla II s podtitulem Resurrected. Spolu s videem, máme také potvrzeno, že hra vyjde 23. září pro všechny staré a nové konzole, včetně Switche, a samozřejmě i na PC. Během srpna bychom se pak měli dočkat otevřené bety.

Pokračování dostal i rozkošný simulátor farmaření Slime Rancher 2, Halo Infinite zase předvedlo svoji hratelnou ukázku z jejich free-to-play multiplayeru. Do Sea of Thieves pak přibude nový update s piráty z Karibiku v čele s Jackem Sparrowem a Hades se chystá od 14. srpna na Xbox a potažmo na Game Pass. No a za zmínku taky stojí i nový trailer na ruský Bioshock, Atomic Heart. Ten sice nic moc nového neřekne, ale aspoň je pořádně našlapaný.

zdroj: Foto: Square Enix

S novinkami ale ještě nekončíme. Ostatně svoji prezentaci měl i Square Enix. Ten nejvíc překvapil samostatně vydávanou hrou Guardians of the Galaxy. V té převezmete roli Petera Quilla a jeho partičky vyvrženců v rámci singleplayerového příběhu. Po zpackaných Avengerech je otázka co čekat. Na druhou stranu rozhodnutí jít po singleplayerou cestou, mě nechává mírně optimistickou.

Naopak PlatinumGames se rozhodli skočit na kooperativní trend. Jejich chystaná novinka Babylon's Fall bude až pro 4 hráče, kteří tu převezmou roli takzvaných Sentinelů. Nebude chybět samozřejmě frenetická akce, ostatně ve hře můžete používat až čtyři zbraně najednou. Hra jde ve vybraných trzích do bety, Česka se to ovšem netýká.

Posledním velkým oznámením večera je pak Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin. Ufff. Jednoduchý název, že. Hra je spin-off ze světa prvního Final Fantasy, a na triku ji má Team Ninja, tedy ti co nám přinesli sérii Nioh. Není tak překvápko, že souboje budou podobné Souls hrám. Stranger of Paradise vyjde příští rok na staré a nové konzole a počítače. Majitelé PS5 už si teď mohou vyzkoušet demo, které bude na PlayStation Store k dispozici do 24. června 2021.