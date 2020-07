VIDEO: 5 novinek ve zkratce!

25. 7. 2020 20:00 | autor: Alžběta Trojanová

Máte hektický týden a nic nestiháte? Chcete slyšet rychle jen ty nejdůležitější novinky? Tak to jste na správném místě. Tohle video není rozbor do hloubky. Ty najdete v odkazech níž (například určitě nezapomeňte mrknou na náš Fight Club, kde se řeší nejen Mafie, ale i v tomhle videu zmíněný průšvih Ubisoftu).

Tohle video je zkrátka pro lidi, co nemají čas a nervy na to sledovat hodinová videa. Dejte vědět do komentářů, jak se vám tenhle formát líbí!