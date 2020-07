Sledujte Fight Club #486 o Mafii a problémech Ubisoftu

22. 7. 2020 15:30 | autor: Redakce Games.cz

O remaku první Mafie víme už nějakou dobu, ale na první video ze hry jsme museli čekat až dodnes. Všechny předchozí trailery byly sice hezké, ovšem se samotnou hratelností toho moc společného neměly. Teď tu máme konečně skutečné záběry z normálního hraní mise Výlet do přírody a podle všeho se máme na co těšit.

Remake Mafie vypadá velice dobře a může stát s hlavou vztyčenou po boku téměř jakékoliv dnešní hry. Tedy alespoň co do grafické stránky. Jak to bude s hratelností, uvidíme samozřejmě až po vydání, ale první záběry z hraní si ve Fight Clubu důkladně rozebereme už dnes.

Bohužel si rozebereme i Ubisoft, který se v těchto dnech a týdnech vlastně rozebírá tak nějak sám, zevnitř. Firmou totiž otřásá velký skandál točící se nejen okolo sexuálního obtěžování, ale vůbec atmosféry ve firmě, rozhodovacích procesů a jejich dopadu na samotné hry. A není to ani trochu pěkné.

