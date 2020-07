Vychází nová verze revitalizovaného Morrowindu

21. 7. 2020 16:35 | autor: Pavel Makal

Asi je mezi vámi celá řada těch, co s láskou vzpomínají na rok 2002, kdy vyšel třetí díl ságy The Elder Scrolls s podtitulem Morrowind. Ani já z paměti jen tak nevytěsním vylodění ve vesničce Seyda Neen, na svou dobu nesmírně působivou grafiku a živoucí svět plný postav, které reagovaly na vaše chování a pamatovaly si, co jste zač.

Časy se ale mění, za oněch 18 let jsme dostali dva další díly a jedno MMO a vracet se nyní k Morrowindu je výzva hodná těch největších staromilců. Pro ty, kteří by si Vvardenfell chtěli připomenout v trochu modernější podobě, je tu naštěstí projekt Morrowind Rebirth, který chce skoro dvě dekády starý titul učinit přístupnější a, co si budeme povídat, i trochu více oku lahodící.

Modifikace nyní dostala masivní update, který přináší rozsáhlé přepracování celé řady prvků a opravu množství chyb. Těžební osada Gnisis se dočkala kompletní grafické předělávky, která mění okolní krajinu, startovní Seyda Neen nyní více připomíná rybářskou vesničku. Nový update obsahuje stovky větších i menších úprav a změn, samotná modifikace pak přináší nové postavy, předměty i schopnosti.

Pokud chcete navštívit provincii temných elfů v novém kabátku, stačí zamířit na ModDB a modifikaci stáhnout. A pokud byste raději vzpomínali na novější Oblivion, určitě věnujte pozornost projektu Skyblivion, který vám centrální provincii vykouzlí ze Skyrimu.