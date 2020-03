V multiplayeru Microsoft Flight Simulator potkáte stovky tisíc hráčů i skutečných pilotů

Windows Xbox One Xbox One X

- Video autor: Patrik Hajda

Ne, ani tentokrát nepřestává chystaný Microsoft Flight Simulator udivovat. Ponechme ale pro dnešek stranou přenádhernou fotorealistickou grafiku a fakt, že jsou ve hře obsažena úplně všechna světová letiště, kterých je na 37 tisíc. Tentokrát se tvůrci rozpovídali o multiplayeru, který je stejně megalomanský jako zbytek hry.

Předně počítejte s tím, že Microsoft Flight Simulator využívá skutečná data světového leteckého provozu a v reálném čase je přenáší do vaší hry. To znamená, že když váš kamarád v reálném světě poletí na dovolenou, tak ho můžete ve hře doprovodit ve svém vlastním letadle.

Teď si možná říkáte, jak to bude fungovat při výpadku internetu a jiných podobných nešvarech. V takovém případě se všech letadel chopí umělá inteligence do doby, než bude moct vrátit knipl skutečným pilotům. Stejně tak vás čeká přesně takové počasí, jaké aktuálně panuje v dané lokalitě.

Microsoft Flight Simulator má jeden svět sdílený se všemi hráči a počítá tedy se stovkami tisíc letadel. Tvůrci si dokonce poradili s lagy a vyvinuli technologii, díky které na obloze neuvidíte žádné poskakující letadlo, nikdo se zničehonic nevypaří, i když má daný hráč problémy s připojením. To vše je možné jen díky rozsáhlé síti cloudových výpočetních center Azure, které má Microsoft rozeseté po světě (hra vás sama připojí k nejbližšímu centru, ale můžete si zvolit jakékoliv).

zdroj: Asobo Studio

Ale nemusíte se bát, že by to na obloze vypadalo jako v pražské ranní špičce. Microsoft Flight Simulator vám ukáže všechna skutečná letadla, ale co se ostatních hráčů týče, vždy uvidíte jen 50 nejbližších letadel do vzdálenosti 200 kilometrů. Nemusíte se tedy bát, že v rušném LA neuvidíte pro tisíce letadel oblohu.

Hra bude mít i mnoho možností nastavení. Základním módem je Live Players, který je popsaný výše, čerpá aktuální skutečná data o letadlech a počasí a je určený pro každého, kdo to s létáním myslí smrtelně vážně. Pak je zde možnost All Players pro ty, kdo si chtějí jen tak zalétat bez dodržování pravidel, pokochat se krajinou a otestovat různé letouny.

Microsoft Flight Simulator vyjde letos na počítačích a Xboxu One.