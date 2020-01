I zimní krajina Microsoft Flight Simulatoru je nerozeznatelná od té skutečné

Windows Xbox One Xbox One X

- Video autor: Patrik Hajda

Když nepřijde sníh k nám, musíme my za ním. Ale pokud se vám nechce opustit teplo domova, někdy letos by se měla naskytnout příležitost zaletět si za sněhovou pokrývkou v Microsoft Flight Simulatoru. Nové, opět nádherné video ukazuje, jak překrásná dokáže být promrzlá krajina. Obzvlášť z nebeských výšin.

Microsoft Flight Simulator čím dál tím víc vypadá jako ta nejhezčí nadcházející hra a je dost dobře možné, že ji nová generace netrumfne. Nebavíme se tu totiž tolik o herní grafice, jako o skutečném ztvárnění světa.

Simulace létání totiž využívá k vykreslování naší planety, její přírody a měst fotogrammetrii, kterou obstarává umělá inteligence z cloudové výpočetní platformy Azure. Jako podklad jí slouží mapy Bing Maps a slovy čísel vychází z víc než dvou petabytů dat (2 000 terabytů).

Proto není vůbec jednoduché rozeznat skutečnost od hry. Ale věřte, že obě videa v tomto článku pocházejí z Microsoft Flight Simulatoru. Ale věří se to těžko, obzvlášť v případě materiálů přímo od Nvidia, díky které můžete počítat s ray tracingem.

Svět ve hře ale nebude předpřipravený. Bude se před vámi vykreslovat v reálném čase v takové podobě, jaká odpovídá aktuální skutečnosti daného místa. Když se poletíte podívat do své rodné hroudy a vletíte do bouře, znamená to, že u vašich rodičů právě skutečně prší.

Přesně jak psal Honza Slavík před měsícem a půl, i když vás letadla neberou, Microsoft Flight Simulator je jednoduše přitažlivý. Celá planeta na dosah ruky? Stačí jen vzít za knipl a po pár hodinách třeba zjistíte, kam vyrazit na další dovolenou ve skutečném životě.

Vidět krásy Země shora je jedna věc, nádherná věc, ale pořád ještě nejsme v simulaci tak daleko, abychom mohli kdekoliv přistát, vystoupit a projít se realistickými ulicemi města ve hře. Ale k takovému bodu dříve či později určitě dospějeme.