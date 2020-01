Remasterovaní Commandos 2 a Praetorians jsou připravení vám ukázat, že nepatří do starého železa

Windows PlayStation 4 Xbox One MAC Linux Switch PS4 Pro Xbox One X

Náš redakční expert na Commandos Vašek bohužel ze studijních důvodů absentuje, takže se této milé zprávy musím zhostit já, zelenáč taktických klasik z přelomu tisíciletí. Vydavatelství Kalypso všem fanouškům loni na Gamescomu připravilo příjemné překvapení, jak Commandos 2, tak Praetorians se totiž dočkávají remasteru, který tyhle poklady trochu opráší na míru moderním systémům a zvykům.

Obě hry si můžete pořídit na Steamu buď jednotlivě, nebo ve zvýhodněném balíčku, během jara by se pak měly dostat i na PlayStation 4 a Xbox One, Commandos 2 se pak dokonce podívají i na Switch. Pojďme si trochu rozebrat, do kterých částí se v remasterovaných edicích zasahovalo a které zůstaly takové, jak si je můžete pamatovat z dřívějška.

V obou se dočkáte přepracovaných tutorialů, ale také nějakých úprav v kampaňových misích, a také podpory gamepadu. V případě Praetorians za remasterem stojí Torus Games. Realtimová strategie samozřejmě dostává hezčí grafiku a vyšší rozlišení.

Své vojevůdcovské schopnosti můžete předvést během kampaně napříč Egyptem, Galií a Itálií, nebo se vrhnout vstříc reálným protivníkům v plně integrovaném multiplayeru. V obou případech si své akce v reálném čase musíte plánovat třeba s ohledem na prostředí či unikátní schopnosti a formace vašich jednotek.

Za předělávkou Commandos 2 stojí studio Yippee! Entertainment. Klasika od Pyro Studios, která definovala žánr realtimových taktických her, vás přenese do druhé světové války. Nikoliv pak přímo na bojiště, ale hluboko do nepřátelského teritoria, kde musíte plnit rozmanité špionážní mise.

Remasterovaná kampaň se také dočkala hezčí grafiky, kterou si budete moct užít v desítce příběhových misích s interaktivním prostředím a ještě reaktivnějšími nepřáteli. Skladba hrdinů zůstala zachována, zůstává tedy Zelený baret, Sniper nebo pejsek Whiskey.

Konkrétně tenhle remaster by vám pak mohl zkrátit čekání na zbrusu nový díl Commandos, na kterém prý v Kalypso usilovně pracují, případně na další ze zaběhnutých taktických sérií, ovšem na divokém západě, tedy Desperados 3.