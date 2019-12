Náckové se třesou hrůzou. Pracuje se na novém dílu Commandos

Windows PlayStation 4 Xbox One MAC Linux Switch Android iOS PS4 Pro Xbox One X iPadOS

- Téma autor: Václav Pecháček

Zelený baret se s nožem v ruce plíží kolem Eiffelovky, připravený odečíst z armádních seznamů dalšího národního socialistu. V Japonci okupované Barmě si odstřelovač za svoje hnízdečko zvolil dutou sochu Buddhy. A potápka hází kudličky po všem, co se hýbe. Komu tyhle momenty nic neříkají, ten nejspíš z následujícího oznámení jásat nebude. Vy ostatní ale vězte, že se někde v útrobách Kalypso Media pečou noví Commandos!

Když jsme se s Adamem doslechli, že německý tým Mimimi zodpovědný za vynikající Shadow Tactics pracuje na Desperados 3, naším zbožným přáním bylo, aby se po kovbojích podíval i do druhé světové války. Toto přání se nám nevyplní, ale zklamání to určitě není – vydavatel Kalypso zkrátka vývojem nového dílu Commandos pověřil úplně nové studio.

O studiu ani o hře toho zatím moc nevíme, ale má jít o titul „pro příští generaci ve strategické sérii Commandos“. Tahle formulace implikuje, že se nedočkáme žádné pomýlené (i když dle mého názoru stále poměrně zábavné) odbočky, jakou bylo Commandos: Strike Force. A samozřejmě je jisté, že hra vyjde až na příští generaci konzolí.

À propos, konzole. Nová hra by měla vyjít jak na ně, tak na počítače, a to v souběžném, celosvětovém vydání. Vzhledem k tomu, že teprve teď probíhá najímání vývojářů do nového týmu, k onomu vydání určitě nedojde dřív než v roce 2021, spíš 2022 nebo 2023.

Netrpěliví? Nebuďte. Do té doby vám hlad po commandosovském žánru (vymyslel pro něj už vůbec někdy někdo nějaké chytlavé označení?) ukojí buď zmiňovaní Desperados 3, anebo, pokud se vám nelíbí inovace týmu Mimimi, HD remaster Commandos 2.

Baret a spol. se vrátí 24. ledna příštího roku, kovbojové původně měli vyjít ještě letos, ale kde nic, tu nic. Snad se o Johnu Cooperovi brzo dozvíme bližší informace.