Podívejte se na prvních 15 minut z dodatku AWE pro Control

14. 8. 2020 12:30 | Video | autor: Šárka Tmějová

Druhé a poslední DLC pro loňský Control zavede šéfku FBC Jesse Faden do dalšího kouta Nejstaršího domu. Tentokrát se dostane do vyšetřovatelské sekce, která byla před lety zapečetěna, protože v ní došlo k jistým mezidimenzionálním událostem. Jelikož ale přesně tohle je v Controlu denním chlebem, pro Jesse to rozhodně neznamená, že by se do donedávna odříznutého sektoru neměla vydat.

Zkratka AWE znamená Altered World Event, což jsou právě ty nadpřirozené jevy rozbíjející realitu, na jejichž základech a řešení celý Control stojí. Jak ale některým fanouškům došlo již při oznámení názvu dodatku (a Remedy jim to potvrdilo na nedávném State of Play), zkratka odkazuje také na spisovatele z jednoho z předchozích titulů zmíněného studia.

Alan Wake strávil uplynulých deset let uvězněný v limbu. Dobrou zprávou je, že zřejmě překonal svůj tvůrčí blok, kvůli kterému odjel na relaxační pobyt poblíž městečka Bright Falls. Špatnou zprávou je, že jeho tvorba přímo ovlivňuje realitu, do které se Jesse přimotá, a Alan rozhodně nepíše pohádky na dobrou noc.

Jak vysvětluje kreativní šéf Remedy Sam Lake na streamu první čtvrthodiny z chystaného DLC, většinu času k vám Alan bude promlouvat prostřednictvím textu, ale nedá se vyloučit, že se s ním setkáte. Já bych to dokonce označila za velmi pravděpodobné. A prý se dozvíte, co přesně se v Bright Falls před skoro deseti lety stalo, takže pokud vám zápletka Alana Wakea doteď vrtala hlavou, možná se konečně dočkáte rozřešení.

AWE bude jedním z těch větších herních dodatků, jeho dohrání by vám mělo zabrat zhruba 5 hodin. Znovu se setkáte i s podivným, ale přátelským údržbářem Ahtim, který je tak trochu polobohem. Má pro vás nějakou práci.

Spolu s DLC dorazí bezplatný srpnový update s novou podobou Jesseiny služební pistole. Přidá také nová místa, kde si hru můžete uložit, a checkpointy u tuhých soubojů, což je shodou okolností něco, na co jsem si včera stěžovala v redakčním článku o tom, čím nás hry štvou. Kromě toho přibydou také drobnosti jako upgrade pro jednu ze schopností a možnost spustit asistovaný mód, který vás nechá poladit obtížnost na míru vašemu vkusu.

Control: AWE vychází 27. srpna, kdy také na Steamu vychází ultimátní edice hry. Na ostatních platformách se tenhle kompletní balíček objeví až 10. září a vydavatelství 505 Games s tím přineslo také poměrně nepříjemnou zprávu, která se týká bezplatného upgradu na nadcházející generaci konzolí. O tomhle marketingovém průšvihu si můžete počíst v Pavlově včerejším článku.