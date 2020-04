Může být simulátor rybaření cool? Po zhlédnutí traileru The Catch už nebudete pochybovat

Windows PlayStation 4 Xbox One PS4 Pro Xbox One X

Ačkoliv mám simulátory rád, existují některé lidské činnosti, které mě ve virtuální podobě vůbec nelákají. Třeba rybaření, i když mi ve skutečném světě přijde velice příjemné a pohodové. Záleží ale na tom, jakým způsobem je konkrétní simulace předávaná publiku. Stačí na takovou hru upozornit hollywoodským trailerem, a už jsem chycený jako ryba na háčku.

Simulace The Catch: Carp & Coarse nabízí 35 druhů ryb, které budete chytat s pomocí stovky kusů vybavení rozprostřených do dvaceti licencovaných značek. V rámci svého koníčku se podíváte k jezerům v Anglii a ve Skotsku, zarybaříte si na řece Ebro ve Španělsku, navštívíte exotickou Malajsii a vytáhnete prut i uprostřed Rotterdamu.

Během rybaření, které absolvujete buď ze břehu, nebo z paluby lodi, musíte brát v potaz proud, povětrnostní podmínky, počasí, ale i to, zda je právě den, nebo noc. To vše má vliv na potenciální úspěch ulovení vaší kořisti, která je logicky vybíravá, i co se druhu návnady týče.

Posud to zní jako další normální simulace, kterou vyvíjejí odborníci na slovo vzatí. Studio Dovetail Games je sice známé především vlakovou sérií Train Simulator, ale má za sebou i tituly jako Euro Fishing a Fishing Sim World: Pro Tour. Jenže v případě The Catch: Carp & Coarse zvolilo trochu odlišný přístup.

Jen se podívejte na famózní trailer výše, který je jako vystřižený z Hollywoodu. Intenzivní hudba, akční záběry, detailní popisy vašich cílů, jako by snad šlo o nový díl Jamese Bonda či Mission Impossible. A pak jsou tu také bossové. Dohromady 125 legendárních ryb, které boj s vlascem hned tak nevzdají.

Takhle se má přistupovat k simulacím! Zábavnou a poutavou formou, která dokáže přesvědčit i hráče, kteří by jinak o podobný produkt ani nezavadili. Pokud jste se nechali touto návnadou zlákat, v sítích The Catch: Carp & Coarse se ocitnete v létě na počítačích, PlayStationu 4 a Xboxu One.