Barn Finders je překvapivě příjemná simulace připomínající pořad Válka skladů

Windows

- Dojmy z hraní autor: Patrik Hajda

Občas nám v redakčním emailu přistanou opravdové bizarnosti, a jelikož si libuju v simulacích zabývajících se broděním bahnem, opravováním domů, aut a tanků, vykrádáním domácností a podobně, nemohl jsem odolat očividné lahůdce Barn Finders. Upřímně, z tohoto kousku jsem měl spíš obavy, ale jak se k mému překvapení ukázalo, jde o další solidní, ale hlavně zábavnou simulaci.

Pokud jste někdy zažili dobu, kdy jste dennodenně vysedávali na gauči a měli celý den zapnutý Cool, což je můj případ před vysokou školou (nejsem na to hrdý), pak jste pravděpodobně viděli některou z amerických reality show, ve kterých se draží opuštěné sklady plné pokladů, obcházejí se zapomenuté stodoly a vydělávají se těžké prachy na něčem, co by spousta z nás tak maximálně hodila do sběru.

Přesně tím se inspirovali tvůrci simulace Barn Finders ze studia Duality Games. Usmysleli si, že dává naprostý smysl udělat z vás majitele vetešnictví, který investuje vydělané peníze do rizikového podniku. Nikdy totiž nevíte, co v té či oné stodole najdete. Může tam být jen kopa sena a hnoje a stovky dolarů vyletí komínem. Ale také tam může být velmi vzácné vycpané zvíře…

V Barn Finders dostáváte od svého strýčka tipy na opuštěné stodoly a aukce skladů. Na nic nečekáte, nakoupíte kanystry benzínu a vyrazíte se svým pickupem k nové stodole (demoverze neumožňuje řídit vozidlo, používá se „teleport“). Pak už vás čeká jen velice příjemný, oddechový průzkum plný bláznivých překvapení.

zdroj: Duality Games

Má smysl obrátit celé místo vzhůru nohama. Za kusem ušmudlaného hadru visícího na stěně se může skrývat plakát sličné děvy, který si vyvěsíte ve svém skromném obchůdku. A kdo ví, co se ukrývá za balíkem slámy. Prošmejdíte všechny zásuvky a poličky, okamžitě zpeněžíte věci k recyklaci a odnesete na korbu pickupu cokoliv, co vypadá, že má nějakou cenu.

Občas narazíte na zamčené dveře, ale stačí trochu pohledat a klíč se dříve či později najde. Dokonce se po vás chce být trochu kreativní. Abych se dostal ke sběratelskému předmětu zlatého toaleťáku a vyslechl si nechutný zvuk doprovázející vyprazdňování (které můžete sami iniciovat v domácí kadibudce), musel jsem přeskládat balíky slámy a vytvořit si z nich schody vedoucí na vrcholek sila.

Jakmile jste celé místo kompletně vyrabovali, je načase vrátit se domů a začít vydělávat. Některé předměty jsou špinavé a musíte je nejprve umýt, jiné jsou rozbité a vyžadují opravu, další jsou nekompletní a potřebujete najít zbylé části. Každou z těchto činností si ale musíte nejprve odemknout, takže hře nechybí velmi lehoučké prvky RPG.

Ve svém obchodě musíte nejprve zbudovat nějaké ty police a podložky pro vystavované zboží, ale zpočátku si můžete dovolit jen nevkusné, ledabyle stlučené ohavnosti. Pak už jen stačí otevřít a začnou se trousit první zákazníci, ale také zloději, které vykážete pěstí do břicha.

Pokud jste viděli některou ze skutečných reality show z tohoto odvětví, pak vás jistě nepřekvapí, že zákazník nepřijde a nekoupí si zboží, jak se to děje v našich obchodech. Každý chce smlouvat. V demu bohužel nebyla možnost nastavit si vlastní počáteční cenu zboží, ale smlouváním se dá vyšponovat ještě výš, nebo o část zisku přijít. Smlouvání probíhá jednoduchým zastavováním kmitajícího ukazatele od červené přes oranžovou do zelené oblasti, přičemž jen ta poslední vám zajistí navýšení zisku.

Zákazníci mají jistou míru trpělivosti, někteří o ceně nehodlají smlouvat a chtějí jenom slevu, ale vy vždy máte možnost nepřijmout konečnou nabídku a počkat na dalšího zákazníka. Najdou se ovšem i opačně smýšlející zákazníci, kteří kašlou na udávanou cenu a rovnou vám nabídnou její násobek. Pokud ale zákazníka naštvete, riskujete, že zboží daný den neprodáte a bude vám zabírat místo v regálu. Ale což, jdete prostě spát.

Další den se může objevit buď nová stodola, nebo třeba aukce. Nedokážu posoudit, zda je tato „minihra“ v demoverzi nedokončená, nebo jde o její finální podobu, ale doufám, že na ní tvůrci ještě zapracují. Nedostal jsem totiž možnost nakouknout do skladu a určit si tak svůj vlastní strop sázky. Aukce okamžitě začala před zavřenými dveřmi skladu a já neměl jinou možnost než vyhrát, ať to stojí, co to stojí, ať dostanu, co dostanu.

Postrádalo to veškerý smysl, i když, pravda, drmolení vyvolávače příhozů bylo stejně úsměvné jako na skutečných amerických aukcích. A tím se dostáváme k tomu, čím je Barn Finders odlišná od ostatních vážných simulací. Ona se totiž nebere vůbec vážně. Dělá si srandu z televizních pořadů, z Ameriky, PornHubu i sama ze sebe.

Je humorná a fekální, vlastně trapná, ale díky tomu také uvolněná. Nebojí se naprostých bizarností, ať už jde o podivné věci, které nalézáte a následně prodáváte za těžké peníze nechutným vidlákům (je libo použitou nafukovací panu?), nebo pozoruhodnou postavu mimozemšťana, který zdejší stodoly plní harampádím a baví se pohledem na lidi, kteří tyto odpadky sbírají a prodávají dál. Jde přeci jen o Ameryku, fiktivní zemi inspirovanou skutečnou Amerikou 90. let.

Barn Finders bude zastřešená příběhem, vlastně několika menšími příběhy, které hře dodávají ještě víc humoru a uvolněné atmosféry. Nečekal jsem nic a dostal jsem překvapivě zábavnou, parodickou simulaci, ve které bych s chutí pokračoval dál, kdyby demoverze po nějakých dvou hodinách neskončila.

Už teď je ale vidět potenciál, nápaditost a originalita a jsem rád, že nejde o suchou simulaci bez špetky humoru. Chce to jen vyladit aukce skladů, které jsou, ve své současné podobě, vlastně úplně o ničem.

Pokud byste si chtěli demo sami vyzkoušet, musíte podpořit tvůrce na Kickstarteru, kde už se podařilo vybrat dvojnásobek požadované částky. Plná hra by měla vyjít v první půlce letošního roku a já se na ni popravdě těším.