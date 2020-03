Pandemický simulátor Plague Inc. vám brzy umožní zachránit svět před virem

Windows PlayStation 4 Xbox One Android iOS iPad iPhone Switch

- Téma autor: Patrik Hajda

Simulace Plague Inc. byla dost populární i bez skutečné hrozby. Hra, ve které jste se v roli různých nemocí a nákaz snažili vyhladit lidstvo, se postupně rozšířila z mobilů na počítače, konzole, ale i naše stoly v podobě deskovky. V současné situaci její popularita strmě stoupá, hra ovládla některé žebříčky prodejnosti, a dočkala se dokonce zákazu v Číně. Světová zdravotnická organizace WHO si teď po tvůrcích vyžádala pravý opak původního cíle, který dostanete v podobě nového módu.

Studio Ndemic Creations přispělo organizacím WHO a CEPI částkou 6,3 milionu korun na pomoc v boji proti COVID-19. Tvůrci zároveň vyzývají hráče, aby v případě zájmu také přispěli libovolnou částkou na Solidarity Response Fund, přičemž na tuto možnost hodlají upozorňovat i přímo ve hře.

Mezi studiem a WHO se rozjela debata o možné hře, která by lidi neučila, jak zničit Zemi, ale jak ji naopak zachránit. A tak se zrodila myšlenka nového módu pro Plague Inc., ve kterém lidstvo ohrožuje vir, jehož šíření se snažíte zabránit ze všech sil.

Zavádíte karantény, snažíte se zamezit shlukování obyvatel, uzavíráte obchody a hranice. Budete se samozřejmě potýkat i s nedostatkem ochranných a léčivých pomůcek, takže je na vás určit, kdo dostane v nemocnici přednost.

Se hrou tvůrcům vypomáhají Světová zdravotnická organizace, Global Outbreak Alert and Response Network a další. Mód je stále ve vývoji a bude zdarma pro všechny majitele hry Plague Inc. (potažmo Plague Inc: Evolved, jak se nazývá nemobilní verze).