Konec Bioware, jak ho známe – novinky 49. týdne

6. 12. 2020 10:00 | Video | autor: Redakce Games.cz

Vzhledem k tomu, jak byl tenhle týden pomalý na herní události, výběr našich novinek je tak trochu rozšafnější, než bývá obvyklé. Ale co, třeba vás to i tak poučí. A když ne, tak aspoň pobaví, kdo ví. Z toho seriózního informujeme o odchodu důležitých lidí z Bioware ale i ze studia Bend. Dále o plánech Sony v rámci chystaných her, ale i drbíků ohledně nové hry od Bungie. Zbytek už je zkrátka jen taková všehochuť na víkend.