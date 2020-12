Studio Bend opouští klíčové postavy vývoje Days Gone

Když jsem se v recenzi PlayStationu 5 otřel o (ne)kvality Days Gone, vzbudilo to k mému překvapení značně negativní reakce. Ať už jste si ovšem hru užili, nebo ne, asi mi dáte za pravdu, že končila způsobem, který jasně naznačuje možné pokračování.

Pokud na něm ale v Sony Bend pracují, děje se tak v podstatně obměněném týmu. Jak jsme se totiž dozvěděli z vyjádření na Twitteru, studio hned po vydání hry opustil scenárista a jeden z členů vedení vývoje John Garvin. A není to jediný odchod, který oregonský tým postihl. Z týmu odchází i šéf vývoje Days Gone Jeff Ross.

This week is my last at @PlayStation and @BendStudio. I'm incredibly proud of all the games I got to make, but also looking forward to new challenges ahead. I'll post about my plans later, but I'll be moving to Chicago once COVID calms down. #JeffsGone #DaysGone