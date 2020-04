Horor The Dark Pictures: Little Hope od tvůrců Until Dawn vás v létě vezme mezi čarodějnice

Windows PlayStation 4 Xbox One PS4 Pro Xbox One X

- Video autor: Patrik Hajda

Loňská hororová adventura Man of Medan z antologie The Dark Pictures letos v létě dostane nepřímé pokračování Little Hope. I když spolu obě hry příběhově nijak nesouvisejí, spojuje je téma vycházející z ikonických knižních a filmových hororů, které zároveň parodují i uctívají. V Little Hope se loď duchů změnila v americké městečko plné strachu z čarodějnic, ustrašení studentíci ovšem zůstávají.