Horor Signalis vás pošle do převýchovného zařízení budoucnosti

- Video autor: Patrik Hajda

Není to poprvé, co u nás slyšíte o malé indie hře Signalis od dvoučlenného studia Rose-Engine. Vývojáři na pomalém hororu s akčními prvky pracují už od roku 2014 a poprvé se o své dílo podělili před dvěma roky. Tehdy plánovali kickstarterovou kampaň, ale z té nakonec sešlo. Nyní se připomínají hodně kvalitním trailerem, který napovídá, že by vydání nemuselo být daleko.

Jste stvoření označované jako Replika. Vypadáte sice jako člověk, ale název napovídá, že jste buď částečně robotičtí, nebo naklonovaní. Něco z toho na nás v daleké budoucnosti jistě čeká, ale ať už je pravda o vás jakákoliv, nechybí vám lidská stránka. Máte totiž sny, jen jsou ztracené a vy toužíte po jejich nalezení.

Kde došlo ke ztrátě vašich snů? V převýchovném zařízení. To by jako zasazení psychologického hororu postačilo, co říkáte? Nahrává to do karet teorii o klonech, kteří podstupují děsivé procedury, aby zapomněli na vzpomínky originálu a byli maximálně poslušní v jakémsi zvráceném režimu. A tento režim, který ovládl svět budoucnosti, selhal (alespoň tak si to představuju).

zdroj: Rose-Engine

Signalis se odehrává ve tmě plné hrůzostrašných přízraků, které vám půjdou po krku. Nejde o jeden z těch hororů, ve kterém jste zcela bezbranní. Replika Elster umí zacházet se zbraněmi, ale zase nečekejte opačný extrém. Nábojů je málo, tempo hry ponuře pomalé.

Ve videu zachycená kniha Krále ve žlutém napovídá, jakými povídkami se tvůrci inspirovali a jsou to ty samé povídky, kterými se inspiroval H.P. Lovecraft, takže z hlediska budování strachu by Signalis mohla vyniknout. Důkazem budiž trailer, který má skvělou atmosféru. Ale i do této hry se podařilo vložit hádanky, aby to nebylo jen o šourání temnými chodbami a o soubojích s monstry.

Singalis ale stále nemá datum vydání. Nezbývá než doufat, že ji tvůrci konečně doklepnou ještě během letošního roku.