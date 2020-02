Nádherný horor Othercide vyjde i na konzole a připomíná se novým videem

Windows

- Video autor: Jan Slavík

Taktické RPG Othercide, v němž velíte jednotce vražedných Dcer a posíláte je na zteč vstříc konceptuálním běsům v zoufalé snaze ubránit umírající svět, poodhaluje trochu více ze svého příběhu a ukazuje novou upoutávku. A vypadá to pořád fantasticky.

Dějištěm je černobílé Město, bezútěšná ruina uvězněná v zesnulé časové lince, kam z neznámých dimenzí pronikají Druzí: démoni reflektující ty nejhorší prohřešky lidství, ta největší tabu, děsové zrození ze zrůdných zločinů. Jejich pánem je Utrpení, které tu bude nejspíš mít o něco hmatatelnější formu, než bývá obvyklé, a poslední naději světa představuje odpor Matky a jejích Dcer, armády reality, ozvěn slavných válečníků.

Je jasné, že se klidně může jednat jenom o verbální pozlátko, o slovní bonbóny, co mají zamaskovat tradiční kostru hratelnosti, ale co naplat, zní to prostě výborně – že by snad svět a zasazení nedokázaly vzbudit zájem, se, myslím, opravdu není třeba bát. Tvůrci navíc slibují rozvitý, propracovaný a řádně tragický příběh, který vysvětlí, jak se skutečnost dostala do tak beznadějného stavu a jakou roli jste v tom všem vlastně hráli vy.

V boji vám poslouží aktivní pauza, zde poněkud pompézně nazvaná jako systém dynamických časových linek, skrze který naplánujete řetězce akcí dopředu a budete tak moci dirigovat mocná komba za použití více jednotek naráz.

Další mechaniky stále víc evokují Darkest Dungeon, ale, jak jsem psal před třemi týdny, to rozhodně není špatně, pokud se povede všechno vyvážit, jak je třeba. Hra bude odměňovat jednoznačná vítězství, ale traumatické zážitky na vašich Dcerách naopak nechají nejen fyzické šrámy.

Nedá se ovšem nic dělat, bez dostatečně zocelených válečnic byste proti Utrpení neměli šanci. A chvílím, kdy budete jednu z nich muset zaříznout, aby ostatní přežily, se, vypadá to, také nevyhnete. Však hra sama ve svém mottu hlásí „Budete bojovat. Padnete. Povstanete.“

Namísto vágního letoška už se alespoň ví, že hra vyjde v létě, ale přesné datum tvůrci zatím nesdělili. Místo toho rozšířili seznam platforem: Othercide dorazí na PC, PlayStation 4 i Xbox One.