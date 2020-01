Final Fantasy VII Remake představuje nový song a s ním spoustu perliček pro fanoušky

PlayStation 4 PS4 Pro Xbox One X PSOne

- Video autor: Aleš Smutný

Pokud byste už zapomněli, že se na Final Fantasy VII Remake máte těšit, Square Enix vám to připomene se vší parádou, která musí zahřát u srdce každého fanouška téhle hry. V traileru, který se prezentuje „jen“ jako představení theme songu Hollow je totiž spousta obsahu, na který znalci čekají, až se ukáže v novém kabátku.

Celý trailer je tak trochu kulomet pomrknutí na fandy, kteří si říkali „a jak bude vypadat tenhle…a bude tam tahle scéna…a co tohle…?“ První dobrá zpráva je, že za oním theme songem opět stojí kultovní skladatel Sqeenix her Nobuo Uemacu a tím to jen začíná. Takže je tu mladý Cloud s Tifou, vedlejší postavy i hlavní, které se předvádí v opulentním moderním kabátku cut scén a pak spousta toho důležitého.

Kupříkladu se hodně spekulovalo, jak bude vypadat slavná mise z Honey Bee Innu, kde se Cloud převleče za ženu. Tak tady máte odpověď. Poprvé se také objeví miláček všech (doufám!) Red XIII a především už se objevuje širší kontext příběhu hry, především pak padlý anděl Sephiroth. Popravdě se traileru daří držet styl, který by ze hry měl udělat plnohodnotné dobrodružství a ne jen část celé původní hry.

Popravdě se dá čekat, že daná sekce bude mnohem delší než v původní hře. Nová grafika ve srovnání s tou, přiznejme si, beznadějně zastaralou původní, umožní mnohem delší a propracovanější filmečky a dialogy, z čehož by mohly opět těžit postavy a také vysvětlování toho, co se vlastně děje. Potěšilo by mne pomrknutí směrem k FF7 Crisis Core, ale kdo ví. V traileru dojde i na Jenovu a prostě… opět na mě dýchlo kouzlo téhle klasiky. Už aby tady byl 10. duben, kdy Final Fantasy VII Remake vyjde na PlayStation 4.