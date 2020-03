Dorazilo poslední video z Doom Eternal před jeho vydáním

Windows PlayStation 4 Xbox One Switch Stadia PS4 Pro Xbox One X

- Video autor: Patrik Hajda

Po včerejší ulítlé srandičce s jednorožcem je načase vrátit se do starých dobrých drsných kolejí, ve kterých Doom Slayer nevypadá jako postava z Fortnite prohnaná několika vrstvami exkluzivních skinů. Podívejte se na nářezový launch trailer k Doom Eternal!

Zatímco většina očekávaných her se jaru vyhnula, Doom Eternal se sem přesunul. Díky němu to nevypadá až tak chudě a bude doma co hrát. Naštěstí to i tentokrát vypadá skvěle a ohlasy jsou také veskrze pozitivní (snad jen opraví všechny ty bugy).

Uvidíme, co na novou frenetickou střílečku řeknou první recenze. Každopádně Doom Eternal letos ve své kategorii moc soků nenajde a mohl by snadno zabojovat o post krále letošních akčních her, pokud tedy naplní vysoká očekávání.

Hra vychází už příští pátek, tak neváhejte nahlédnout do včerejšího článku, který vám prozradí hardwarové nároky.

zdroj: Bethesda.net