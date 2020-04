Brzo si zahrajeme novou strategii od tvůrce Civilizace. Tentokrát ze starověku

Windows

- Video autor: Šárka Tmějová

Designér třetí a čtvrté Civilizace Soren Johnson si před pár lety založil vlastní studio Mohawk Games a rozhodl se zkusit štěstí s vlastní verzí 4X historické strategie. Před dvěma lety ji představil jako 10 Crowns, tenhle název je ale už minulostí, stejně jako plány vydat ji u společnosti Starbreeze, která málem zkrachovala a vydavatelská práva studiu prodala zpět. Teď se tahle tahovka bude jmenovat Old World.

Podle vyjádření designérky, prezidentky Mohawk Games a Sorenovy manželky Leyly Johnson pro PC Gamer chce studio spustit early access ještě před létem, zřejmě tedy v průběhu května. Přes zřejmou podobnost nemá být Old World kopírkou Civilizace a plánem bylo od začátku zapojit komunitu do vývoje co nejdříve. Tvůrci mají v plánu implementovat v rámci žánru nějaké poměrně radikální inovace, zatím je ale příliš konkrétně nepopsali.

Jedním poměrně podstatným rozdílem je fakt, že v Old World zůstanete hezky ve starověku a nebudete svou kulturu rozvíjet napříč tisícovkami let. Hra se tak může snáz soustředit na konkrétní historické postavy a jejich příběhy, nepočítejte tedy s tím, že 300 let před Kristem povedete Indii s Gándhím. A ne, nebudou tam ani žádné atomovky.

zdroj: Mohawk Games

Old World má ambice stát se spíše jakýmsi hybridem mezi Civilizací a Crusader Kings. Jak Johnson dodala v rozhovoru: „Historie je tak barvitá sama o sobě, že nemusíme být kdovíjak kreativní, když ji do hry převádíme. Je bláznivá.“

Popsala to na příkladu šlechtičny inspirované kyjevskou kněžnou Olgou, jejíhož manžela zabil kmen Drevljanů. Poté jí nabídli mír výměnou za to, že si vezme jejich knížete. Olga nabídku naoko přijala, ale nechala popravit posly onoho knížete a předstírala, že netuší, co se s nimi stalo. Taky se pak vydala vykonat tryznu na hrobě svého manžela, načež se svou družinou počkala, až se Drevljani opijí, aby je mohla snáz pozabíjet.

Podle Johnson se vám podobná lest může povést i v Old World, pokud splníte ty správné podmínky – máte mladou, ovdovělou šlechtičnu, kmenové uspořádání… Podobných příběhů má strategie nabídnout v této chvíli už 1 200, před vydáním by se jejich množství mělo přehoupnout přes 2 000.

O podobný důraz na hlubší příběhy, nejen odklikávání tahů, se snaží také další konkurence Civilizace, Humankind. Tahové strategie se nám zjevně snaží ukázat, že i poměrně vydřeněný žánr může stále přicházet s něčím novým – uvidíme, nakolik se jim to podaří i v ostrém provozu.

Old World si můžete předobjednat na Epic Games Store a vyhlížet předběžný přístup, který by měl být spuštěn ještě během jara.