Vzpomínáme: Sid Meier's Alpha Centauri byl nejlepší díl Civilizace

- Oznámení Autor: Patrik Hajda

Pokud jste nějakou dobu nezapnuli konzoli nebo nezavítali do jejího obchodu, máte ještě pár dní na to, přivlastnit si na PlayStationu 4 dubnové hry z předplatného PlayStation Plus, kterými jsou Conan Exiles a The Surge. V případě Xboxu One už je ze staré várky k dispozici jen Outcast: Second Contact. Ale netřeba zoufat, nová nabídka je za dveřmi. celý článek