Zmrtvýchvstání Diabla 2? Legenda by se mohla vrátit ještě letos

- Téma autor: Šárka Tmějová

Když se po oznámení StarCraft: Remastered spekulovalo o tom, které další hry od Blizzardu by mohly stát ve frontě na restaurátorské práce, Diablo 2 přišlo spoustě fanoušků na mysl jako první. Původní šéf vývoje David Brevik tehdy pochyboval o tom, že by někdo ještě kdy dal dohromady původní zdrojový kód a materiály, protože jakkoliv se to zdá nepravděpodobné, tyhle věci se firmám v průběhu let překvapivě často ztrácejí. Možná se to ale nakonec podařilo, protože podle posledních spekulací se omlazené Diablo 2 blíží.