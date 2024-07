Vše, co víme o Kingdom Come: Deliverance 2

11. 7. 2024 18:00 | Téma | autor: Redakce Games.cz

Pražské studio Warhorse na jaře po šesti letech představilo pokračování svého historického RPG v otevřeném světě. Kingdom Come: Deliverance 2 přímo naváže na události prvního dílu a v roli kovářského synka Jindry ze Skalice nás opět zavede do českých zemí v 15. století. Pokračování má být po všech stránkách větší a velkolepější, těšit se můžete na malebnou krajinu Českého ráje a městskou zástavbu v Kutné Hoře, ale také na propracovanější herní systémy.

Datum vydání a platformy

Kingdom Come: Deliverance 2 vyjde v roce 2024 na PC (pouze digitálně), PlayStation 5 a Xbox Series X/S.

Konkrétní datum vydání zatím ještě nemáme, PR manažer studia Warhorse Tobias Stolz-Zwilling ale v polovině června prozradil, že je hra hotová a tým dolaďuje poslední detaily, a tak by k odkladu na příští rok nemělo dojít.

Příběh

Dějově druhý díl prakticky bezprostředně navazuje na konec Kindgom Come: Deliverance z roku 2018, začíná pouhé dva dny potom, co se Jindra ve společnosti Jana Ptáčka vydává směrem k hradu Trosky. Příběh nás tak opět zavede do Čech na začátku 15. století, konkrétně do roku 1403.

Minimálně tedy na úvod – vývojáři už několikrát naznačili, že se krátce nato Jindrovi stane jistá nepříjemnost, kvůli které patrně přijde o všechno a bude muset začínat zase od znova. S tím se pojí také spekulace, že kvůli tomu dojde k určitému časovému posunu.

Nejenže Jindra působí v prvních záběrech z druhého dílu starším dojmem, ale zasazení do doby směřující k husitským válkám je přece jen trochu turbulentnější a potenciálně dějově velmi zajímavé. Nabízí se třeba zbojnická léta Jana Žižky (1408-1409), ale také roky 1415-1416, a to nejen kvůli upálení mistra Jana Husa, ale i smrti Racka Kobyly, ke které došlo v Kutné Hoře a pro Jindru by z očividných důvodů šlo o dosti určující moment.

Hlavními motivy příběhu budou i tentokrát pomsta a láska, což vzhledem ke spoustě nevyřízených účtů po konci prvního dílu rozhodně dává smysl.

Hratelnost a souboje

Kingdom Come: Deliverance 2 bude po vzoru prvního dílu singleplayerové akční RPG z pohledu vlastních očí s důrazem na realističnost a epický příběh, ale také na průzkum rozlehlého otevřeného světa.

Tvůrci slibují, že v pokračování prohloubili některé systémy a mechanismy, díky kterým by mělo být snazší ovlivňovat herní svět a ten byl měl na oplátku na Jindru více reagovat. Pokud třeba někoho připravíte o šatstvo, nebude ho mít ani příště, až se s ním setkáte a nebude z toho mít radost.

Mluví se také o propracovanějším systému reputace, potažmo zločinu a trestů. Kromě pokut a pobytu v žaláři se za své činy budete moct kát nebo se modlit za odpuštění, ale pokud se necháte chytit, může Jindra taky schytat cejch, což mu může otevřít dveře dál do podsvětí, ale od ctnostných občanů za to moc chvály nesklidí. Třeba páčení zámků se ale s výjimkou uživatelského rozhraní příliš nezmění.

Milovaný i nenáviděný soubojový systém dozná přepracování, díky kterému by měl být přístupnější, ale pořád věrný autentickému středověkému umění s mečem. Zjednodušení se dočká třeba šermířská růžice, namísto pěti zón se tentokrát budete muset trefovat jen do čtyř.

Jednodušší souboje dávají smysl i z příběhového hlediska, přece jen je Jindra už po událostech prvního dílu o něco zkušenější. Ačkoliv si bohužel nebudete moct přenést uloženou pozici z prvního dílu (primárně kvůli technickým omezením na konzolích), hned v rámci úvodního rozhovoru budete moct formovat Jindrovu povahu. V jeho vývoji a schopnostech slibuje Warhorse ještě větší svobodu než v prvním díle.

V soubojovém arzenálu se pak můžete těšit na několik novinek, jako jsou kuše nebo první primitivní zbraně na střelný prach zvané píšťaly. Ty jsou sice ničivé, ale jejich nabíjení potrvá velmi dlouho.

Z prvního dílu se vrátí alchymie, kterou tentokrát doplní kovářská minihra. Na závody na koních naopak dojde až v dodatečném rozšíření, jednotliví oři ale už v základní hře budou mít různé jízdní vlastnosti - někteří budou rychlejší, jiní toho zase víc unesou v brašnách.

Milou novinkou je možnost hladit pejsky, na své si ale přijdou i příslušníci protilehlého tábora, protože iluzi středověkého světa tentokrát dokreslí také kočky. Naopak se ve hře ani tentokrát neobjeví děti.

Postavy

Jindru bude minimálně na části jeho cesty doprovázet všemi oblíbený hejsek a holkař Jan Ptáček z Pirkštejna. Naposledy jsme neslyšeli ani o ústředním záporákovi prvního dílu, Markvartovi z Úlic.

Zatím nevíme, jestli v příběhu druhého dílu bude nějakým způsobem figurovat Tereza, z vedlejších postav se nicméně vrátí farář Bohuta i se svou slabostí pro lahodný mok, stejně jako uherský šlechtic ve službách Zikmunda, Ištván Tóth.

Lokace a zasazení

Kingdom Come: Deliverance 2 má mít oproti prvnímu dílu zhruba dvojnásobnou rozlohu, a to na dvojici map. První z nich vás zavede mezi pískovcové skály v Českém ráji a na hrad Trosky.

Druhé bude dominovat Kutná Hora, slavná svými stříbrnými doly i chrámem svaté Barbory. Město bude žít svým vlastním životem, respektive jím má žít každé NPC, na které narazíte. Kutnohorská mapa se ale samozřejmě nebude omezovat hranicemi města, zavítáte třeba do pevnosti Malešov.

Celá hra by si měla vystačit jen se dvěma načítacími obrazovkami – s tou úvodní a pak při přechodu mezi oběma mapami.

Čeština a dabing

Kingdom Come: Deliverance 2 u nás vyjde s kompletní oficiální českou lokalizací, což znamená nejen české titulky, ale i český dabing. O ten se postará jiný tým než v případě poloprofesionální lokalizace pro první díl. Pro Warhorse ho chystá externí štáb pod dohledem Daniela Vávry.

Objevily se náznaky, že by se v druhém díle mohl vrátit alespoň představitel Jindry, Richard Wágner, zatím ale není jasné, jestli se skutečně objeví v roli hlavního hrdiny, anebo si střihne jen nějaké menší cameo.

Představu o rozsahu Kingdom Come: Deliverance 2 si můžeme udělat ze zveřejněných statistik – herec Tom McKay, který je Jindrovou tváří a anglickým hlasem, strávil ve studiu 508 hodin napříč 127 nahrávacími relacemi.

Celkově se na anglickém dabingu podílí 84 herců, kteří pronesli víc než čtvrt milionu replik, což vydá na 240 hodin záznamu. Ve druhém díle najdete 5 hodin cutscén.

Trailery

Vývojářské deníčky

Oznamovacímu traileru se Warhorse věnuje ještě ve dvojici vývojářských deníčků. V prvním z nich zachycuje, jak probíhá motion capture, a to včetně bojových scén, ale také jak ze syrového materiálu vrstvením různých technologií postupně vznikají scény použité v upoutávce.

Druhý deníček se pak věnuje samotnému natáčení v Kutné Hoře, které probíhalo během tří nocí v lednu 2024 v chrámu svaté Barbory a okolí. Jednu celou noc zabralo natáčení okouzlující hudební scény, na které se podílelo 37 hudebníků a 14 sboristů.

Natáčení traileru pro tehdy ještě neoznámenou hru se sice skrz veřejně dostupné smlouvy nepodařilo tak úplně ututlat, oficiálně se ale před obyvateli města snažil štáb předstírat, že točí historický dokument.

Hudba

O hudební doprovod se opět stará skladatel, houslista a dirigent Jan Valta. První ukázku se soundtracku pro Kingdom Come: Deliverance 2 si můžete pustit níže.

I druhý díl bude využívat adaptivní technologie, kdy se soundtrack bude různě přizpůsobovat aktuální situaci, náladě nebo třeba počasí.

Warhorse Studios

Kingdom Come: Deliverance 2 vyvíjí, stejně jako první díl, české Warhorse Studios, které sídlí v Praze. Studio založila v roce 2011 trojice tvořená podnikatelem Zdeňkem Bakalou, vývojáři Danielem Vávrou a Martinem Klímou.

V únoru 2019 koupilo Warhorse Studios rakouské vydavatelství Koch Media, dceřiná společnost švédského holdingu Embracer Group (dnes je součástí divize Middle-Earth Entrerprises & Friends). Za 100% podíl tehdy zaplatilo 41,8 milionu eur, v přepočtu přibližně 1,1 miliardy korun.

Prvního Kingdom Come se do roku 2024 prodalo víc než 6 milionů kusů. Vývoj prvního dílu podle Daniela Vávry stál zhruba 400 milionů korun, prodeje hry a DLC pak firmě přinesly víc než 2 miliardy korun.

Na Kingdom Come: Deliverance 2 ve Warhorse pracuje víc než 250 lidí, tým se oproti vývoji prvního dílu více než zdvojnásobil. Hra opět vzniká v modifikované verzi enginu CryEngine.

Hardwarové požadavky

Hardwarové nároky PC verze Kingdom Come: Deliverance 2 zatím nebyly zveřejněny.