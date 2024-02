Milion ročně. Kingdom Come: Deliverance slaví 6 milionů prodaných kusů

Těžko se tomu věří, ale Kingdom Come: Deliverance vyšlo už před šesti lety. A když si to rozpočítáme, zvládá česká hra prodávat zhruba milion kusů ročně. Warhorse Studios teď totiž oznámili, že mají na kontě už 6 milionů prodaných kopií.

To je jistě úctyhodné číslo, na které si jen tak nějaká hra nesáhne, nicméně musíme brát v potaz i časté a opravdu velké slevy. Stačí se totiž podívat třeba na SteamDB a vidíme, že je české RPG poměrně často v poměrně velké (např. 75%) slevě. Aktuálně činí standardní cena na Steamu v přepočtu cca 760 Kč, ale jak už naznačuje graf na SteamDB, stačí jen chvíli počkat a můžete mít hru v přepočtu za dvě stovky.

Fascinující také je, že ani tolik let po vydání své prvotiny nevydalo, a dokonce ještě pořád ani neoznámilo studio nic dalšího. Tak snad letos?

Happy #KCD Anniversary everyone! ⚔️ We are proud to share that Kingdom Come: Deliverance has surpassed the 6 million copies mark. We wouldn't be here if it weren't for you... so a big THANK YOU! ? pic.twitter.com/TB71yBDiaq