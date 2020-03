Valve prozradilo, proč dosud nevzniklo pokračování Half-Life

Windows

- Téma autor: Patrik Hajda

Včera vyšel poprvé za třináct let nový Half-Life. Jmenuje se Alyx podle křestního jména hlavní hrdinky a je vyvinutý exkluzivně pro virtuální realitu. To je pro spoustu hráčů obrovská překážka, ale jak se zdá, jde o titul, který může být hlavním důvodem pro pořízení kouzelných brýlí. Dočkáme se však někdy normálního pokračování Half-Life 3 či Half-Life 2: Episode Three? Vývojáři z Valve prozradili, co jejich vývoj brzdí.

Novináři z IGN a Kotaku vyzpovídali některé vývojáře z Valve a pochopitelně se ptali na možnost dalších dílů. Jeden z vývojářů, Robin Walker, už dříve prozradil, že Half-Life: Alyx rozhodně nemá být zakončením, ale návratem do zdejšího světa. Konec hry zároveň dává spoustu prostoru pro pokračování, ale o tom víc na konci článku.

Vývojáři demonstrovali důvody chybějících nových dílů na svých zkušenostech z vývoje dvou epizod Half-Life 2. Původně nemělo jít o epizody, ale projekt jim natolik nabobtnal pod rukama, že se rozhodli každý rok vydat jeden dílek skládačky.

Jak dnes víme, druhým dílem skončily jak epizody, tak celá série, když tedy nepočítáme prequelovou odbočku Alyx. Největší problém při vývoji epizod byl fakt, že se současně pracovalo na enginu Source, na kterém hry zároveň běžely.

zdroj: Valve

Něco takového už ve Valve nechtějí nikdy opakovat a vzhledem k tomu, že na enginu Source 2 se začalo pracovat po druhé epizodě, musela třetí epizoda počkat na jeho dokončení. Tvůrci ale také přiznali, že žádný z nápadů na třetí epizodu nebyl tak dobrý, aby to dotáhl do finále.

V průběhu let se prý pracovalo na mnoha projektech ze světa Half-Life, ale Valve žádný z nich neshledalo hodným vydání. Zároveň se pracovalo na třech titulech pro virtuální realitu, ale pouze Half-Life: Alyx to zvládla až do konce a zbylé dva nikdy nespatří světlo světa.

Na nové Half-Life si tedy asi počkáme, pokud vůbec někdy vyjde. Ale jak jsem lákal v úvodu, možností plynoucích ze závěru Half-Life: Alyx je dost. Pokud se na virtuální zážitek chystáte, pak pro vás zde článek končí a události hry si odhalte sami. Jinými slovy, POZOR SPOILER! V opačném případě čtěte směle dál.

zdroj: Valve

Nám se Half-Life: Alyx dostala do rukou teprve včera, takže konec hry se k nám dostává zprostředkovaně třeba díky Eurogameru, případně ve videu od VG247. A je to velice zajímavé. Alyx se odehrává pět let před událostmi druhé epizody, jejíž konec se s koncem Alyx zásadně mění.

Hrdinka Alyx totiž vysvobodí z vězení tajemného G-Mana (nejprve se ale domnívá, že se celou hru žene za krádeží mocné zbraně, následně, že osvobozuje Gordona Freemana, o zvraty tedy není nouze). A G-Man jí nabídne spolupráci.

Výměnou za záchranu jejího otce Eliho se Alyx stává novou figurkou G-Mana, tedy novým Gordonem Freemanem. Už to by byl dobrý materiál pro možné pokračování, ale Half-Life: Alyx má i moderní potitulkovou scénu právě z konce Half-Life 2: Episode Two.

Je ale odlišná. Eli je skutečně naživu a promlouvá směrem k vám, živému a zdravému Gordonovi, načež vám podá pověstné páčidlo se slovy: „Čeká nás práce.“ Teď už je vše jen na vaší fantazii. Osobně bych tipoval nový VR titul, ve kterém budete hrát za Gordona Freemana a který bude chybějící třetí epizodou, zatímco v plnohodnotné trojce budete v roli Alyx.

Nebo se úplně pletu. Kolik let nás Valve asi nechá čekat tentokrát?