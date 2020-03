V EVE Online došlo k jedné z nejdražších chyb v historii hry

Windows

- Téma autor: Patrik Hajda

Skoro 17 let fungující vesmírná simulace EVE Online má za sebou další pozoruhodný příběh, jehož kořeny jsou jen o rok mladší než samotná hra. Hráč s přezdívkou Lactose Intolerant si 16 let střádal jmění nedozírné hodnoty, aby o něj v jediný okamžik přišel. A nikdo nechápe, co se vlastně stalo.