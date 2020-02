Plánovaná střílečka od tvůrců EVE Online se ruší, ale nahradí ji jiná střílečka

Windows PlayStation 3

- Téma autor: Šárka Tmějová

O zrušené alfě Project Nova od islandských CCP jsem psala před více než rokem. Důvodem tehdy byly negativní reakce komunity, které studio donutily přistoupit k předělávkám, aby střílečka lépe zapadla do zákonitostí světa EVE Online. Z tohohle projektu už nic nebude, CCP ho hází do koše. Dlouho smutnit nicméně nemusíte – v rukávu má další podobný koncept.

Project Nova měl navázat na odkaz střílečky Dust 514 z PlayStation 3, která své servery zavřela v roce 2016. CCP ho zasadilo do stejného světa jako svůj populární vesmírný sandbox EVE Online a poprvé ho předvádělo na komunitním večeru pro fanoušky v Las Vegas na podzim roku 2018. Prvotní ohlasy nicméně nebyly kdovíjaké a po zrušení alfy následuje skrečování celého projektu.

Zatímco Project Nova vznikal přímo na Islandu, teď se o střílečku ve vesmíru EVE bude snažit londýnská pobočka. Nemá zatím žádné jméno a CCP by tentokrát oznámení chtěla pojmout trochu jinak.

„Chceme vám raději ukázat, jak jsme tenhle koncept rozvinuli, a hodláme to udělat až v době, kdy ho budeme moct prezentovat jako plnohodnotnou hru,“ stojí v prohlášení PR šéfa CCP, George Kelliona. Tohle rozhodnutí by se mělo týkat i dalších potenciálních her, studio už nehodlá odhalovat třeba interní kódové názvy a podobně.

Na ambiciózní, akčně orientovanou multiplayerovou střílečku s krásnou grafikou, kterou CPP slibuje, si tedy budete muset ještě počkat. Každopádně to bude už třetí pokus – do třetice všeho dobrého, jak se říká?