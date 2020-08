Se zářijovým PS+ vyzkoušíte PUBG, s Games with Gold zase The Division

27. 8. 2020 17:49 | Téma | autor: Patrik Hajda

Měsíc zase utekl jako voda, a pokud si předplácíte PlayStation Plus na konzoli od Sony a/nebo Games with Gold na konzolích od Microsoftu, znamená to, že se vám brzy obmění nabídka her „zdarma“. Na PSku jsou to již tradičně dvě hry, zatímco Xbox nabízí čtyři kousky s různou dostupností na generacích 360 a One. Tak pojďme na to!

PlayStation Plus

Jak už hlásá titulek, Sony se podařilo vyjednat pro své předplatné stále velice populární battle royale PlayerUnknown's Battlegrounds. Myslím, že tuto hru není našemu čtenáři potřeba představovat. Ale pokud vás doteď míjela, protože battle royale není váš šálek kávy, možná nakonec zvítězí zvědavost a vy si konečně vyzkoušíte, co na té téměř tři roky staré hře všichni pořád vidí.

Druhou a poslední zářijovou hrou Pluska je o rok starší bojovka Street Fighter V. Zatím poslední díl legendární série ve své době příliš nezazářil, a i když šlo o krok lepším směrem oproti předchůdci, sužovaly ho nehezké technické problémy. Dnes, po čtyřech letech, by situace mohla být o něco lepší a koneckonců, kvůli ikonickým postavám lze přimhouřit nejedno oko.

Obě hry se zpřístupní 1. září a na jejich přivlastnění (po dobu placení Pluska) budete mít čas do 5. října. Zároveň to znamená, že už máte jen pár dní na ulovení her ze srpnové nabídky. Jednou z nich je aktuální battle royale fenomén Fall Guys: Ultimate Knockout a druhou slušné Call of Duty: Modern Warfare 2: Campaign Remastered.

Games with Gold

Na Xboxu One můžete od 1. do 30. září sáhnout po postapokalyptickém městském looter shooteru The Division. Ne, nechybí mi tam číslovka, protože Microsoft skutečně nabízí čtyři roky starou jedničku, zatímco dnešního hráče by spíš zaujala mladší, modernější dvojka. Ale jak se říká, darovanému koni…

Od 16. září do 15. října bude rovněž pouze na Xboxu One k mání point-and-click adventura The Book of Unwritten Tales 2, tedy pokračování opěvované fantasy série. Tento díl uvrhne hrdiny do zamotaného světa Avantasia a vy tam s nimi strávíte na 20 příjemných hodin.

Zbylé dvě hry rozchodíte jak na Xboxu One, tak Xboxu 360. V první polovině září vyhlížejte 3D plošinovku de Blob 2, ve které musíte světu navrátit barvy buď v singleplayerové kampani o 12 úrovních, nebo v multiplayeru. A boss fighty nemůžou chybět!

V druhé půlce září na vás vyskočí akční střílečka Armed and Dangerous, která nemá nic společného se sériemi Hidden & Dangerous ani Arma. Na rozdíl od nich totiž vsází na humor pramenící z parodování popkultury.

Stále ještě máte čas ukořistit některé hry ze srpnové nabídky. Až do 15. září můžete na Xboxu One skočit po akci Override: Mech City Brawl, do konce aktuálního měsíce po kooperativním survivalu Portal Knights a na obou konzolích je rovněž do konce měsíce ještě Red Faction II.