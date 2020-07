Známe aktuální nabídku PS Plus a Xbox Live Gold

29. 7. 2020 16:30 | autor: Pavel Makal

Jako každý měsíc se i v srpnu dočkají předplatitelé prémiových služeb na konzolích nějakých těch her zdarma. Na PlayStation jde o dva tituly, na Xboxu jako tradičně obdržíte dvě hry pro Xbox One a dvě pro starší generace, které jsou ale s Xboxem One kompatibilní.

Co se týče srpnové nabídky na konzoli Sony, dostanou hráči ještě relativně čerstvý remaster Call of Duty Modern Warfare 2. Připomeňme, že remasterovaná verze obsahuje pouze kampaň, na multiplayerové hrátky si musíte nechat zajít chuť.

Na druhou stranu si touhy po společném hraní můžete vybít ve zbrusu nové hře Fall Guys: Ultimate Knockout. Tu pod hlavičkou Devolver Digital vytvořilo studio Mediatonic a hra v programu PlayStation Plus debutuje.

Na platformách Microsoftu dostanete hned 1. srpna hru Portal Knights pro Xbox One a MX Unleashed pro původní Xbox. Zatímco první jmenovaná bude ke stažení zdarma dostupná po celý měsíc, ta druhá v nabídce vydrží jen do 15. 8. Následující den ji ale vystřídají hned dvě další hry, Override: Mech City Brawl pro Xbox One a druhý díl FPS série Red Faction z první konzole od Microsoftu.

Tento měsíc je mezi konkurenčními platformami citelný nepoměr ve věhlasu nabízených titulů. Jak jste s nabídkou na obou platformách spokojeni vy?