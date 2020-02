Nový Batman bude podle spekulací reboot a vyjde ještě letos

Windows PlayStation 4 Xbox One Wii PlayStation 3 Xbox 360

- Téma autor: Šárka Tmějová

Na na na na, na na na na, Batman! O pokračování série Arkham se v kuloárech šušká už dlouho, něco naznačují sami vývojáři na svých i oficiálních sociálních sítích a server Geeks WorldWide teď přichází s dalšími nápovědami, co by komiksové hrdiny od DC mělo na PC a konzolích čekat v blízké budoucnosti.

Jako obvykle je berte s rezervou, na internet si můžeme všichni psát, co chceme, ale podle zdrojů Geeks WorldWide vyvíjí WB Games Montréal, tvůrci Batman: Arkham Origins, nového herního Batmana, který nebude na dosavadní hry přímo navazovat. Má jít o lehký restart série, což celkem odpovídá předchozím zprávám, podle kterých se v Montréalu původně snažili o přímé pokračování se synem Bruce Waynea, Damianem. Ten měl převzít Batmanův kostým po událostech Arkham Knighta, celý projekt byl ale údajně zrušen před svým odhalením na The Game Awards v roce 2016.

Nový Batman tedy údajně nebude součástí série Arkham a měl by položit základy pro novou generaci her od DC. Vyjít má podle spekulací ještě letos na podzim, nabídne kooperativní režim a nedlouho po něm prý bude následovat další hra ze stejného komiksového univerza pro nadcházející konzolový cyklus, tentokrát od Rocksteady – většinových tvůrců Batman Arkham, tedy mimo Origins. Dlouhodobě se mluví také o nextgenovém titulu se Supermanem, na němž by měl dělat nějaký třetí tým.

Jediným autoritami posvěceným náznakem, že se ve WB Montréal skutečně dělá na novém Batmanovi, zůstává jejich twitterový účet, kde se krypticky a nepravidelně objevují loga různých organizací z univerza netopýřího muže. Pokud se spekulace ukážou býti pravdivými, měli bychom se oficiálního odhalení dočkat velmi brzy. Do podzimu zas tolik času přece jen nezbývá.