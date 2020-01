Nová kapitola Star Wars údajně započne počítačovou hrou zasazenou 400 let v minulosti

- Téma autor: Václav Pecháček

V poslední době se kvůli Epizodě IX, seriálu Mandalorian a povedené hře Star Wars Jedi: Fallen Order pořád řeší Hvězdné války. Jak by taky ne, když to je možná nejsilnější popkulturní značka v naší galaxii – a protože to teď vypadá na delší filmovou pauzu, je čas si pořádně zaspekulovat. Spolehlivé zdroje totiž tvrdí, že novou multimediální kapitolu ságy Jediů a Sithů vykopne počítačová hra.