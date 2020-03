Nejčtenější články týdne: Hry pro nehráče, Half-Life: Alyx i Epic vydavatelem

- Téma autor: Redakce Games.cz

Zdaleka nejčtenější článek uplynulého týdne? Redakční doporučení her pro nehráče. S parádním nápadem doporučit hry pro lidi, kteří netráví u her tolik času jako my, přišel Vašek a všichni ostatní jsme se ho hned chytli. Všichni totiž kolem sebe máme lidi, kteří se na nás v těchto dnech obrací s radou na nějakou hru. Zabít alespoň nějaký čas teď potřebuje každý z nás. A klidně to můžete udělat i dalšími hrami, které se probojovaly mezi nejčtenější články. Nebo alespoň s jim podobnými.