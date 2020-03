Sledujte Fight Club #469 o Half-Life, Animal Crossing i hrách pro nehráče

Windows Switch

- Podcast autor: Redakce Games.cz

Druhý Fight Club z našich domovů se ponese ve velmi aktuálním duchu. Posvítíme si totiž na nový Half-Life, probereme pecku Animal Crossing: New Horizons a doporučíme vám také několik her pro nehráče. V karanténě jsou totiž prakticky všichni a ke hrám si můžou najít cestu i ti, kteří by na ně za normálních okolností vůbec nepomysleli.

Proto jsme dali dohromady souhrnný článek a v dnešním Fight Clubu toto téma ještě víc rozebereme a doporučíme další věci, které se nám do textu nevešly. Co se aktuálních her týče, nemůžeme se nepozastavit nad Half-Life: Alyx, na který se chystá Jirka a vy si budete moct na Games přečíst jeho recenzi. Bez povšimnutí nemůže zůstat ani Animal Crossing, exkluzivita pro Switch, která u nás sice nemá tu největší fanouškovskou základnu, ale to jí nic neubírá na kvalitách. Nejdéle ji z nás hrál Patrik (který ji mimochodem pořád hraje) a v recenzi si ji nemohl vynachválit. Podle některých členů redakce může jít dokonce o jednoho z kandidátů na Hru roku 2020. Tak jako v každém podcastu, i tentokrát nám můžete pokládat dotazy. Ptejte se nás na emailu podcast@games.cz nebo přímo v průběhu živého vysílání v chatu na YouTube, Twitchi či Mixeru. A nezapomeňte, že máme taky nový Discord! zdroj: vlastní