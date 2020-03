Half-Life: Alyx lze hrát bez VR headsetu

- Téma Autor: Patrik Hajda

Včera vyšel poprvé za třináct let nový Half-Life. Jmenuje se Alyx podle křestního jména hlavní hrdinky a je vyvinutý exkluzivně pro virtuální realitu. To je pro spoustu hráčů obrovská překážka, ale jak se zdá, jde o titul, který může být hlavním důvodem pro pořízení kouzelných brýlí. Dočkáme se však někdy normálního pokračování Half-Life 3 či Half-Life 2: Episode Three? Vývojáři z Valve prozradili, co jejich vývoj brzdí. celý článek