Jak hodnotí ve světě – Half-Life: Alyx

Windows

- Téma autor: Redakce Games.cz

S novým Half-Lifem přichází revoluce ve virtuální realitě: ano, nebo ne? Pokud svou odpověď zakládáte na procentuálním hodnocení, běžte si rovnou pořídit výkonný počítač, headset a velkou herní plochu. Pokud vás zajímají podrobnosti, projděte si s námi výňatky ze zahraničních recenzí, které vám vysvětlí, proč byste to (ne)měli teď hned udělat.

Naši recenzi Half-Life: Alyx můžete očekávat v příštích dnech, až si Jirka poradí s uspořádáním vybavení svého bytu a všemi headcraby v okupovaném City 17. Už v této chvíli si nicméně na agregátoru hodnocení Metacritic exkluzivita pro počítačové virtuální reality vysloužila 92 bodů ze 100, a to na základě 26 recenzí. Proč je nový Half-Life tak skvělý a zvládne přes všechna svá pozitiva ospravedlnit vysoké pořizovací náklady?

Metro – 8/10

„Neuvěřitelný technologický úspěch s překvapivým nedostatkem nových nápadů, který až příliš často zapomíná vyvažovat přehlídku virtuální reality a zábavnou hratelnost.“

Game Informer – 9/10

„Half-Life: Alyx si musíte zahrát a odkazu série nedělá žádnou ostudu. Přestože některé hádanky a úkoly působí trochu jako výplň, obecně jde o hodně silný zážitek. Ohromující scény, nádherný svět i chytrý scénář ukazují, že na médiu nezáleží. Valve se vrací v plné formě – pokud jste čekali na jednu hru, která vám prodá virtuální realitu, tady ji máte.“

PC Gamer – 92/100

„Se starými přáteli, novými nepřáteli a vzrušujícím příběhem je návrat do City 17 ve virtuální realitě Half-Life: Alyx jedna velká radost.“

IGN – 10/10

„Half-Life: Alyx nastavuje nové hranice pro virtuální realitu v oblasti interaktivity, detailů a level designu. Přehlídka toho, co se může stát, když vývojáři světové úrovně šlápnou do nové technologie naplno.“

USgamer – 4,5/5

„Half-Life: Alyx o sobě tvrdí, že je VR návratem k sérii, a přesně tím taky je. Dělá to, co Half-Life vždycky dělal skvěle, aniž by se oháněl nostalgií nebo nepříliš nápomocnými vzpomínkami na „revolučnost“ designu, čímž se směle řadí po bok Half-Life 2. Zároveň sérii zvěstuje slibnou budoucnost – doufám, že se jí skutečně dočkáme.“

GameSpot – 9/10

„Half-Life: Alyx dokazuje, že všechno, co tahle značka dělala nejlíp, virtuální realita ještě pozvedne: environmentální hádanky vyžadují bystré oko, headcrabové chtějí opravdu sníst váš obličej, kryptický příběh musíte sami rozluštit.“

VG247 – 5/5

„Odpouštím vám, že jste si mysleli, že Half-Life: Alyx není plnohodnotný Half-Life. Je to prequel, je exkluzivní pro VR – umístění v příběhu i omezené publikum znamená, že ho můžete přeskočit. Ani náhodou. Alyx je klíčovým zážitkem, klíčovým pro příběh Half-Lifu. Pokud si ho nemůžete zahrát, měli byste ho alespoň vidět a připravit se na nevyhnutelný příchod Half-Life 3.“

GameRadar+ – 4,5/5

„Nejlepší titul pro virtuální realitu, který je momentálně k dostání, a zároveň napínavý příslib toho, čeho by velká herní studia mohla dosáhnout, kdyby byla ochotná vložit svůj čas a peníze do tvorby AAA zážitků pro VR.“

PCGamesN – 9/10

„Příhodně poslouží zároveň jako obhajoba magie, kterou virtuální realita může přinést hráčům, a jako velmi uspokojivý nový příspěvek do milované série Half-Life.“

Eurogamer – doporučení

„City 17 nabízí nádherně detailní zasazení pro dobrodružství ve virtuální realitě.“

Kotaku – bez číselného verdiktu

„Half-Life: Alyx v některých měřítkách sahá až neuvěřitelně vysoko, ale zároveň dokáže být naráz příliš ambiciózní i příliš konzervativní.“

The Verge – bez číselného verdiktu

„Alyx stojí za to, sehnat si headset, pokud to pro vás není moc náročné, a přehlédnout jeho chyby. Není to nejobjevnější hra od Valve, ale po více než dekádě čekání je to Half-Life, o kterém jsem nevěděla, že ho potajmu chci.“

Polygon – bez číselného verdiktu

„Teď už záleží jen na tom, jestli budou hardcore fanoušci ochotní si koupit a používat virtuální realitu, aby zjistili, co se ve světě Half-Lifu stane. Pro ty, kteří ochotní budou, mám dobrou zprávu – užijí si patrně nejlepší dosud vydanou hru pro virtuální realitu.“

Rock, Paper, Shotgun – RPS nejlepší z nejlepších

„Primárně prostě toužím po dalším Half-Life, nezáleží na tom, v jaké formě mi ho chce Valve dodat. Trvalo zhruba tři hodiny po napínavém konci (který vám neprozradím, ale nemůžu se dočkat, až o něm budu moct mluvit), než mi to došlo: na chvíli tu byl nový Half-Life, který jsem ještě nehrál, a už tu zase není. Doufám, že na další návrat téhle série nebudu muset čekat do éry mozkem ovládaných počítačů, protože i když mám své výhrady, pořád si myslím, že Valve dělá nejlepší střílečky z první osoby vůbec.“