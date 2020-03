MMO Last Oasis se skvěle prodává, přesto na čas vypíná servery a vrací peníze

Windows

- Téma autor: Šárka Tmějová

Starty velkých onlinovek jen málokdy probíhají hladce. Jen tak namátkou vzpomeňme na Fallout 76 a jeho spektakulární rozbitost, fronty na World of Warcraft Classic anebo restart SimCity, které sice nebylo onlinovkou, ale EA tvrdila, že hrát ho offline prostě nejde – takže ho první týden nemohl kvůli špatným serverům hrát nikdo. Podobné trable teď potkaly i nejnovější hit na poli survivalů Last Oasis, respektive jeho early access.

Survivalové MMO s neotřelou premisou neustálého putování na mobilních dřevěných základnách zamířilo do předběžného přístupu minulý týden ve čtvrtek. Hráči, kteří měli možnost si ho zkusit, byli vesměs nadšení samotnou herní náplní, o poznání méně ale už chybami plynoucími ze špatné serverové konektivity. Zprvu se ze hry občas odpojili, ale jejich postava zůstala přítomná a ostatní hráči ji mohli obrat o pracně nabytý majetek, později už bylo prakticky nemožné se na server vůbec dostat.

O pět dní a hned několik narychlo spíchnutých updatů později studio Donkey Crew prý nemá řešení problému na dosah. Přistoupilo tedy k radikálnímu kroku: servery hry na týden úplně vypne a pokusí se zjistit, proč během předchozího testování k potížím nedocházelo. Zároveň všem nespokojeným majitelům hry nabízí vrácení peněz, bez ohledu na to, kolik času strávili hraním. Anebo zoufalou snahou se alespoň na chvíli připojit.

zdroj: Donkey Crew

Tenhle vstřícný krok slouží autorům ke cti. Navíc je potřeba vzít v úvahu, že k problémům došlo během early accessu a ne při ostrém startu. Přece jen, je to předběžný přístup, s určitými problémy by hráči měli předem počítat. Ale je to škoda, protože z popisu zní Last Oasis opravdu hodně lákavě a během necelého týdne, kdy se na Steamu prodávala, se několikrát dostala na vrchol žebříčku prodejnosti.

Snad tedy Donkey Crew patálii se servery brzy vyřeší a vy se budete moct dát na útěk před spalujícím sluncem, vstříc postapokalyptickému pirátství.