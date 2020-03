Předběhněte spalující slunce v early accessu nového MMO Last Oasis

Windows

- Video autor: Šárka Tmějová

Survival MMO Last Oasis se odehrává tisíce let v budoucnosti. Přírodní katastrofa zničila Měsíc, čímž se zastavila rotace Země a planeta se rozdělila se na dvě obdobně neobyvatelné poloviny: jednu zamrzlou, druhou nesnesitelně rozžhavenou. Lidstvo se naštěstí může spolehnout na úzký obyvatelný pruh, jehož poloha se ale neustále mění v důsledku oběhu kolem Slunce.

Protože jsme přizpůsobivý druh, vyrobili si lidé budoucnosti dřevěné konstrukce poháněné větrem, které jako by z oka vypadly strandbeest nizozemského sochaře Thea Jansena. Obstarat musí nejen neustálé cestování, ale třeba i sklízení vzácných plodin nebo boj. Zpravidla jsou velmi multifunkční, ale mají i specializace – některé mají velkou nosnost, jiné hodně vydrží, další jsou velmi rychlé a snadno se s nimi manévruje.

zdroj: Donkey Crew

V Last Oasis budete stále v pohybu a naučíte se příliš nefixovat na hmotné statky – co zmizí za obzorem na západě, stráví oheň, zatímco z východu se vynořuje krajina, která byla skoro rok uvězněná v ledu. Coby jeden z odvážných nomádů budete muset z Flotilly podnikat výbojné výpravy do oáz pro suroviny, soupeřit s ostatními klany, ale hlavně se postarat o to, aby jediné zbývající město na Zemi uhánělo pořád dál.

Obří svět je rozdělený na menší hexagony, přičemž možnosti cestování omezuje pouze velikost vaší základny. Od základů survivalu v podobě shánění vody a jídla se můžete dostat až k epickým bitvám dřevěných strojů proti ostatním hráčům, ale také k lovu masivního písečného červa, jestli vás PvP moc neláká.

Autoři z polského studia Donkey Crew vás zároveň žádají, abyste během epidemie COVID-19 zůstali doma. Výměnou za to nabízí na Steamu tento týden Last Oasis se 17% slevou. Předběžný přístup začal včera a potrvá přibližně rok až dva, během kterých budou přibývat nové biomy a klimatické pásy či další zbraně a vybavení.