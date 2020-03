V MMORPG Last Oasis se Země zastavila, staňte se posledními přeživšími nomády

Windows

- Video autor: Šárka Tmějová

Postapokalyptický žánr se patrně nikdy neomrzí. Ať už lidstvo postihne válka, epidemie, nebo nějaká přírodní katastrofa, vždycky se najde hrstka přeživších, kteří vyhubení vzdorují. Chystané MMORPG Last Oasis se podle tvůrců z polského studia Donkey Crew inspirovalo woodpunkem a musíte v něm přežívat, ale zároveň neustále zůstat v pohybu. Netradiční survival brzy zamíří do předběžného přístupu.

Last Oasis se odehrává na Zemi, tisíce let v budoucnosti, kde kataklyzma zastavilo rotaci planety. Nedochází tedy ke střídání dne a noci, osvícená strana se stala pouští s písečnými červy (zdravím Dunu) a ta odvrácená zamrzlou pustinou.

Jediný obyvatelný kousek planety zůstává přesně na hraně dne a noci, ale s tím, jak Země rotuje kolem Slunce, se bezpečná zóna neustále přesouvá. Aby lidstvo přežilo, zbudovalo velké město na kolečkách, respektive spíš nikdy nezastavující karavanu.

Flotila, jak se dřevěný pohyblivý kolos příznačně jmenuje, musí být neustále v pohybu. Její chod zajišťují nomádi, kteří se musí vydávat do vzácných oáz a co nejrychleji tam nabrat potřebné zásoby. Moc se jich nevrací živých a nepřekvapivě budete právě vy jedním z nich.

zdroj: Donkey Crew

Svět po apokalypse je nemilosrdný a nic neodpouští, rabování a pirátství jsou tedy naprosto relevantními zdroji obživy. Ekonomiku mají podle tvůrců řídit sami hráči, připravte se ovšem na to, že o vzácné suroviny se logicky strhne největší boj. Budete sběračem, obchodníkem, nebo raubířem? Je to na vás.

Na vás je koneckonců i to, jestli se do Last Oasis vydáte s partou přátel a založíte si klan, nebo jste spíše samotáři. Klanové války mají být důležitou součástí zážitku, velkou roli ale hraje i skupinové PvE. Třeba zmíněný písečný červ střeží poklad v podobě fermentovaného kaktusu, rozhodně ho ale žádné partě dobrodruhů nedá zadarmo. Ovšem pokud ho zdoláte, celá skupina si nahrabe na pár dnů dopředu.

zdroj: Donkey Crew

Podle dostupných materiálů hra vypadá na poměry MMO možná až příliš hezky – snad takhle bude vypadat i ve skutečnosti. Po zhlédnutí několika videí s dechberoucími dřevěnými konstrukcemi patrně zařadím woodpunk na seznam svých oblíbených žánrů. Hned po kyberpunku, biopunku a steampunku, přirozeně.

Na Steamu Last Oasis zamíří do předběžného přístupu 26. března. Pobýt by si v něm podle tvůrců z Donkey Crew měla přibližně rok až dva.