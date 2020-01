Postapo strategie Surviving the Aftermath dostává každý měsíc nálož nového obsahu

Windows PlayStation 4 Xbox One PS4 Pro Xbox One X

Budovatelská strategie Surviving the Aftermath byla příjemným říjnovým překvapením. Vydavatel Paradox Interactive oznámil její existenci začátkem měsíce a už o dva týdny později ji poslal do early accessu. Od té doby dostává začátkem každého měsíce nový update posouvající hratelnost směrem, kde ji ve výsledku chtějí mít jak vývojáři, tak hráči, kteří se nebojí podělit o svůj názor na fórech.

Začalo to v půlce listopadu a bude pokračovat ještě dlouho. Tvůrci ze studia Iceflake se rozhodli měsíc co měsíc obohacovat předběžný přístup Surviving the Aftermath obsahovými updaty, které do jednoho měly zásadní dopad na základní průběh hry. V té se staráte o skupinku přeživších po konci světa, budujete zrezivělou základnu, přibíráte nové členy, bráníte se nájezdníkům a vyrážíte do světa pro nedostatkové zboží.

První update s názvem Kolonie přidal možnosti těžby různých surovin, jelikož jejich předchozí získávání bylo až příliš obtížné. Druhý update dorazil v prosinci a naučil vás nebojovat se všemi tam venku. Nyní při putování po krajině budoucnosti můžete narazit na přátelské komunity, které s vámi moc rády naváží obchodní vztah.

V Surviving the Aftermath není žádná měna, za kterou byste si od spřátelených přeživších nakupovali potřebné věci. Dokonce tu ani nefunguje směnný obchod. Jede se čistě na dobrotu srdce, která je ale vyčerpatelná. S každou komunitou máte jistý vztah vyjádřený body reputace, které jednoduše utratíte za vybrané zboží. Získáte ho logicky tím, že sami kolonistům něco darujete. Jde tedy v podstatě o peníze, ale nepřenositelné mezi různými obchodními partnery.

Zároveň můžete ve vývojovém stromu vynalézt předsunuté základny, které se staví na mapu světa a urychlují zisk surovin nalezených vašimi specialisty. Už je nemusejí nosit do ústřední základny, ale jen do předsunuté základy, odkud se okamžitě přemístí do vašeho skladiště.

Druhý update přidal ještě jednu věc, kterou si užijí milovníci statistik. Spousta a spousta grafů vám pomůže s udržením přehledu o vaší vzkvétající kolonii. Je přeci dobré vědět, zda svou výrobou stíháte pokrýt veškerou poptávku, ne?

V pořadí třetí a zatím poslední update dorazil včera a zaměřuje se na průzkum mapy světa. Dosud jste s různými úkoly vysílali za bezpečí vašich hradeb různé specialisty. Jejich pohyb se víc zautomatizoval už v prvním updatu, abyste jim nemuseli věnovat tolik pozornosti jako dřív. Teď se ale objevují auta!

V pustině můžete narazit na polorozpadlé vraky, které musíte nejprve odtáhnout do základny a opravit v garáži. Pak si už jen užíváte mnohem rychlejší cestování po mapě, navíc s několika specialisty najednou. S vozidly souvisí nutnost vyrábět palivo z oleje získaného z vypěstovaných slunečnic (zároveň jde o cennou obchodní komoditu).

To by byly první tři updaty z plánovaných deseti. O zbývajících zatím nejsou konkrétní informace, ale díky roadmapě níže můžete získat alespoň rámcovou představu. Další v pořadí budou myslitelé, neštěstí, diplomacie, mise, zákony, hospodářství a endgame.

Pokud tvůrci dodrží měsíční odstup updatů, pak by poslední měl vyjít v září následovaný plnou hrou. Podle původních informací se s ní počítá v druhé polovině roku, kdy se dostane i na Steam a PS4. Early access je dostupný pouze v Epic Games Storu.