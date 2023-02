Lednové recenze na Games.cz: Vlna nadprůměru a dvou propadáků

1. 2. 2023 8:00 | Téma | autor: Redakce Games.cz

První měsíc roku 2023 byl z pohledu recenzí na poměry lednů poměrně nabitý. Na své si mohli přijít fanoušci slovanských i japonských RPG, kosmických hororů, středověkých strategií, démonických stříleček i armáda příznivců stále populárního MMO World of Warcraft. V téměř všech případech se hodnocení pohybovalo ve sférách nadprůměru. Tedy až na dvě nepěkné výjimky.

„Kreativní akční adventura, která plnými doušky hltá ze studnice slovanského folkloru a pohádek. Blacktail představuje malebný svět, který vybízí ke zkoumání svým designem, nikoliv nekonečným seznamem otazníků a nudných vedlejších aktivit. Chytlavý příběh vesnických dětí v čarodějném lese trochu kazí těžkopádný a nevyvážený soubojový systém, ale jinak jde o krásnou a imaginativní akční hru se zajímavým systémem morálky,“ chválí Jakub Malchárek.

zdroj: Focus Entertainment

„Skvěle zpracované pokračování nabízí přesně to, co bychom od podobného titulu čekali. Přiměřené změny některých herních mechanik, oživení některých konceptů, moderní grafickou stránku. Zároveň se ale nedá říct, že by Knights of Honor II nabízeli něco opravdu přelomového. Jsou prostě solidní strategií se vším všudy,“ spokojeně hodnotí Pavel Skoták.

zdroj: THQ Nordic

„World of Warcraft: Dragonflight si s sebou nese kříž v podobě předchozích nevydařených rozšíření, problémů s nedostatkem obsahu a také pachuť kvůli dění v samotném Blizzardu. Zároveň si nový datadisk umí dělat vlastní dobré jméno a dostává tomu, co dřív dělalo WoWko WoWkem. Nechává vás opět prozkoumávat kousek „vlastního světa“ a řešit relativně malé lokální problémy, což je v kontextu předchozích přídavků k nezaplacení a návštěvu Dragon Isles byste si tak neměli nechat ujít,“ shrnuje Pavel Skoták.

zdroj: Blizzard

„Relaxační simulátor alchymistického obchodu se zajímavým systémem výroby lektvarů. Jen je velká škoda, že hra působí nedodělaně a chybí celá řada prvků, které by manuální výrobu elixírů usnadnily. V současném stavu se zhruba v polovině progrese zásadně zpomalí a změní se v úmorný grind,“ soudí Jakub Malchárek.

zdroj: tinyBuild

„Crisis Core: Final Fantasy VII Reunion je skvěle vypadající remaster, z době poplatného zdrojového materiálu ale zázrak vykřesat nedokázal. Potěší tak patrně jen pravověrné fanoušky Final Fantasy VII, kteří se k němu nedostali na PSP, a i ti budou muset překousnout zastaralé mechanismy,“ říká Šárka Tmějová.

zdroj: Square Enix

Monster Hunter Rise pro PlayStation a Xbox - 9/10

„Monster Hunter Rise sice nepředstavuje tak ambiciózní a revoluční díl, jakým byl minulý World, přesto se jedná o fantastickou hru s množstvím vítaných inovací, která je navíc velmi přístupná pro absolutní nováčky. Nemůžu se jí nabažit,“ nadšeně uzavírá Pavel Makal.

zdroj: Capcom

„Hodnocení sráží fakt, že ta samá série předvedla v minulém díle mnohem víc. Socializační složka působí zbytečně až otravně a občas mě plochost postav a příběhu od hraní spíše odrazovala. Jde o hru s vynikajícím tahovým soubojovým systémem, ovšem výplňovou příběhovou složkou,“ soudí Aleš Smutný.

zdroj: Nintendo Life

„Trenches působí po všech stránkách amatérsky a výrazně zaostává i v konkurenci průměrných herních hororů od menších studií. Pobaví jen zájemce o herní underground – ti, kdo chtějí alespoň ucházející kvalitu, by se mu měli obloukem vyhnout,“ žehrá Jakub Žežule.

zdroj: Steelkrill Studio

„Rychlá a dynamická střílečka, která si na nic nehraje a za vzory si bere devadesátkové klasiky žánru. Potíž je v tom, že není zdaleka první ani poslední a oproti konkurenci tu vlastně není nic, co by ji zviditelnilo. Dread Templar zůstává dobrým, ale průměrným boomer shooterem, který je sranda hrát, ale rychle se stane repetitivním. Takových jsou v nabídce mraky,“ zakončil svou recenzi Dominik Valášek.

zdroj: 1C

„Propracovaná, komplexní budovatelská strategie, v níž si vaši vesničané žijí vlastním životem. Bohužel se mnohdy chovají trošku tupě a hra s vámi odmítá srozumitelně komunikovat, ochromena složitým uživatelským rozhraním. Zábava pouze pro trpělivé,“ píše o české strategii Václav Pecháček.

zdroj: Honestly Games

„Takhle má vypadat remake, za který se autoři nemusí stydět a který si zaslouží každou korunu. Perfektní mix atmosféry a akce doplňuje rozšířený příběh a spoustu citlivě modernizovaných prvků hratelnosti,“ libuje si Pavel Makal.

zdroj: Motive Studios

„Podprůměrný brak, který nedělá dobře skoro nic. Ošklivá, nudná hra, ze které odcházím unavený. Vyhněte se jí obloukem,“ naříká Pavel Makal.

zdroj: Square Enix

Kniha O hrách a lidech

„I kdybyste z nějakého důvodu nesympatizovali s Levelem, stále jde o knihu, která si zaslouží pozornost. Nic podobného totiž na trhu nenajdete, rozhodně ne původem českého, a jedná se o obsah, který je věčný. Na některé autory se možná časem zapomene, ale tahle kniha vám vždy připomene, jaká by to byla ztráta,“ nadšeně pěje Patrik Hajda.