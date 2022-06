Jaké hry vyjdou v červnu?

2. 6. 2022 17:30 | Téma | autor: Redakce Games.cz

Máme tady červen, jehož druhý týden tradičně patříval kalifornské výstavě E3. Ta se sice letos opět nekoná, neznamená to ovšem, že byste o tiskové konference, hromadu oznámení a nových trailerů snad měli být ochuzeni. E3 nahradí iniciativa moderátora Geoffa Keighleyho, akce Summer Game Fest, k níž se přidala řada velkých vydavatelů. No a vedle toho v červnu dokonce vyjdou i nějaké ty hry!

Od oznámení mobilní verze Diabla uběhly skoro čtyři roky, aby na telefonech nakonec vyšlo o den dřív. Navzdory nepříliš nadšeným prvotním ohlasům se zdá, že se Blizzardu ve spolupráci s čínským NetEasem povedlo nejslavnější akční RPG dostat na menší obrazovky celkem s grácií, navíc nakonec svolili i k verzi pro PC, kde si s touhle free-to-play variantou můžete zkrátit čekání na Diablo IV.

Britské studio Nerial stojí za mobilními karetní sérií Reigns a jak už název napovídá, i Card Shark je záležitostí karetní. Ale možná ne tak, jak byste čekali – partie totiž nikdy nebudete hrát přímo vy, o vítězství se musíte zasloužit jinak. A ne úplně čestně. Naučíte se s kartami provádět spoustu triků, kterými s trochou šikovnosti můžete oslňovat davy i v reálném životě. Je toto vaše karta? Patrik si myslí, že by mohla být...

Free-to-play PvPvE střílečka The Cycle: Frontier je dle slov svých vývojářů určená především hráčkám a hráčům, kteří milují výzvy. Cizí planeta zpustošená bouří je obydlená příšerami, na hon za kořistí a vzácnými surovinami se na ni vydáte nejen vy, ale i další hráči, což hamounění poněkud komplikuje, přičemž se na závěr ještě musíte zaživa evakuovat. Inu, odvahu!

10. 6. The Quarry (PC, PS5, PS4, Xbox Series X/S, Xbox One)

Studio Supermassive Games asi není třeba dlouze představovat – svou cílovku milovníků hororů a rozhodnutí s dalekosáhlými dopady mají omotanou kolem prstu od dob Until Dawn, v posledních letech pak sérií The Dark Pictures Anthology. The Quarry v tomto ohledu nebude žádným žánrovým odklonem, konkrétně se budete muset zasloužit o přežití devítky teenagerů během poslední noci na táboře.

Hvězdná pěchota se z vážně míněné knížky stala satirickou devadesátkovou filmovou klasikou. No a teď navíc dostane i další herní adaptaci, tentokrát ve formě realtimové strategie od tvůrců série Order of Battle, kde se hrdinně postavíte hordám cizáckých brouků. Protože mrtvý brouk je dobrý brouk!

Jedna z nejznámějších akčních adventur dlouhá léta platila za exkluzivitu PlayStationu, s tím ale už brzy bude konec. Uncharted míří na PC, respektive dva jeho doposud poslední díly: Remasterované verze Uncharted 4: A Thief’s End s Nathanem Drakem a Uncharted: The Lost Legacy, kde dobrodruha střídá neméně dobrodružná lovkyně pokladů Chloe Frazer.

21. 6. Shadowrun Trilogy (PS5, PS4, Xbox Series X/S, Xbox One, Switch)

Pokud vás neoslovil Cyberpunk 2077, ale máte chuť na kyberpunkové RPG, ovšem trochu tradičnějšího střihu, má pro vás vydavatelství Paradox Interactive takřka neodolatelnou nabídku. Remasterované verze tří novějších dílů taktické série Shadowrun vyjdou během června na konzolích. Shadowrun Returns, Shadowrun Dragonfall a Shadowrun Hong Kong si tam budete moct pořídit samostatně, nebo v cenově zvýhodněné trilogii.

