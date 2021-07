Jaké hry vyjdou v červenci?

1. 7. 2021 17:00 | Téma | autor: Redakce Games.cz

Tak nám začalo letní sucho. Naplno se to projevilo na zprávách, kterých k nám mnoho nepřichází. Vývojáři i hráči si berou dovolenou, a tak se toho moc neděje. A týká se to i nových her. Sice jich nevychází o poznání míň, ale nacházíme se teď v oblasti menších a experimentálních titulů, které si samozřejmě také zaslouží prostor. Vyberete si?

Po mnoha letech se konečně dočkáváme plné verze nadějného MMO Crowfall. Tato onlinová hra se soustředí na bitvu hráčů v různých módech na různých mapách, které jsou navíc časově omezené. Hratelnost se díky tomu čas od času změní k nepoznání a budete se muset přizpůsobovat novým podmínkám. Snad to dopadne stejně tak dobře, jak to zní.

zdroj: ArtCraft

Letos již druhá hra ze světa Monster Huntera je něčím docela jiným než World a Rise. Monster Hunter Stories 2: Wings of Ruin totiž připomíná spíše Pokémony, jelikož monstra nebudete lovit, ale chytat, ochočovat, opečovávat a rozmnožovat. Ale nebojte, na souboje také dojde...

zdroj: Capcom

16. 7. F1 2021 (PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S)

Další rok, další ročník formulí. F1 2021 láká na kariéru plnou emocí, rivality a odhodlání jak na trati, tak i mimo ni. Těšit se můžete na mód, v němž odstartujete spolu s probíhající skutečnou sezónou. A neméně zajímavě zní možnost absolvovat kariéru ve dvou hráčích, kdy můžete oba kopat za jednu stáj, nebo se stát přímými soupeři. Jde také o první formule vycházející na nové generaci konzolí.

zdroj: Codemasters

Na opravdu novou Zeldu si ještě nějakou chvíli počkáme, ale tuto prodlevu můžeme vyplnit další výletem do minulosti. The Legend of Zelda: Skyward Sword HD je totiž remaster 10 let starého titulu z dob Nintenda Wii, který se bude primárně ovládat pohybovými ovladači Joy-Cony (hra je totiž původně vyvinutá pro pohybové ovladače konzole Wii). Ale naštěstí bude možnost využít i stará dobrá tlačítka.

zdroj: Nintendo

20. 7. Death's Door (PC, Xbox One, Xbox Series X/S)

V Death's Door si vyzkoušíte život smrtky lovící duše tvorů, kteří nemohou zemřít přirozenou smrtí. Jedna taková duše je obzvlášť vypečená a musíte za ní podniknout velkou výpravu skrze mnohé nástrahy, hádanky a frenetické souboje ne nepodobné těm v Hades.

zdroj: Devolver Digital

Battlesector je další z dlouhé řady videoher adaptující slavný sci-fi svět Warhammeru 40,000. S těmito hrami to ne vždy dopadá slavně, ale v tomto případně k tomu máme dobré předpoklady. Tvůrci totiž stojí za vcelku povedenou strategií BattleStar Galactica Deadlock, tak snad se jim podaří i tahově pojaté bitvy v Battlesectoru.

zdroj: Slitherine

Pokud hledáte multiplayerovou střílečku, která by z druhé světové nedělala výbušnou taškařici, ale pojala ji o něco realističtěji, pak by vás mohla zaujmout Hell Let Loose. O vítězství se v ní utká 100 hráčů rozdělených do dvou týmů a dále do mnoha specializací. Počítejte s realistickými zbraněmi, uniformami i bojišti. A po dvou letech v předběžném přístupu snad také s odladěnou hrou.

zdroj: Archiv

The Great Ace Attorney Chronicles je kolekcí dvou her, které vznikly pro milovníky velice upovídaných adventur libujících si v soudním prostředí a skutečně náročném rozlouskávání zapeklitých případů. Svá zjištění navíc musíte obhájit před zmanipulovanou porotou. A to vše v době inspirované Sherlockem Holmesem.

zdroj: Capcom

Tribes of Midgard na první pohled vypadá jako diablovka, ale ve skutečnosti jde o tower defense. Ve dne prozkoumáváte krajinu, hledáte suroviny a vylepšujete si svoji pevnost, v noci na vás útočí bájné bytosti spojené s panujícím Ragnarokem. Celé si to navíc můžete dát i v kooperaci.

zdroj: PlayStation

28. 7. Chernobylite (PC, konzole později)

Už se sice všichni třeseme na nového Stalkera 2, ale stále ještě máme dost času vyzkoušet jemu podobné hry. Jednou takovou je i Chernobylite, která je v prvé řadě hororovou adventurou, a až potom střílečkou. Ale prostředí plné mutantů a anomálií je víceméně totožné, takže pokud se Stalkera nemůžete dočkat, tady byste dočasně mohli zahnat svůj hlad.

zdroj: The Farm 51

28. 7. The Forgotten City (PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, později Switch)

The Forgotten City byl původně pouhý mod do Skyrimu, ale nakonec je z něj plnohodnotná hra, která vás vezme do antického Říma. Jedná se o adventuru, kde cestujete časem, postupně se seznamujete s různými postavami a odhalujete příčinu toho, proč se lidé mění ve zlato. Čas od času kromě toho budete muset sáhnout po luku a bránit se stvůrám, které si na vás pomyslí.

zdroj: Archiv