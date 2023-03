Jaké hry vyjdou v březnu?

7. 3. 2023 17:38 | Téma | autor: Redakce Games.cz

Letošní únor byl nebývale napěchovaný zajímavými hrami, jejichž prapor byl nesen ruskou střílečkou Atomic Heart, povedenou druhoválečnou strategií Company of Heroes 3, lovením monster ve Wild Hearts, skvělým spin-offem Like a Dragon: Ishin! a samozřejmě očekávaným výletem do světa čar a kouzel v Hogwarts Legacy.

To ale neznamená, že by březen neměl z herního hlediska co nabídnout. Ostatně během něho dojde na vydání očekávané PC verze jedné oceňované postapokalyptické cesty, dalšího z řady velkých remaků, jednoho českého želízka v ohni a spousty dalších her.

3. 3. Wo Long: Fallen Dynasty (PC, PS5, PS4, Xbox Series X/S a Xbox One)

První velká březnová hra už stihla vyjít. Proto v tuto chvíli můžeme bezpečně říct, že se nová soulsovka od Teamu Ninja rozhodně povedla, a to i přes poněkud ošklivější grafiku. Nevěříte? Přečtěte si recenzi, ve které si titul odnesl pěkných 7 bodů z 10.

„Pod slupkou otřesné grafiky najdete skvěle navržený soubojový systém, zábavnou hratelnost a výborný level design. Jen je škoda vcelku obyčejných bossů, nepříliš výrazného lootu a trochu nešťastně zvoleného přístupu k obtížnost,“ píše Jan Slavík.

zdroj: Team Ninja

Do kolonky povedených projektů se nejspíš bude řadit i nový spin-off akční série Bayonetta. Ten sice hned na první pohled nemíří úplně na tradiční fanoušky této značky, avšak pohádkové podání má rozhodně něco do sebe, a to díky kouzelné stylizaci i chytlavému hraní. A jak jste se mohli dočíst v dojmech od Patrika Hajdy, rozhodně potrénujete palce.

zdroj: Nintendo

21. 3. Tchia (PC, PS5 a PS4)

Jestli nechcete nikam příliš chvátat a u her hledáte především relax a odpočinek, může vám přesně tohle přinést adventura Tchia. Podíváte se v ní do rozkošně barevného prostředí, které je inspirováno kulturou Nové Kaledonie. Hlavní složkou bude průzkum a mechanismus převtělování. Jestli vám to pro pohlazení na duši nestačí, můžete si ještě zabrnkat pár melodií na ukulele. Co chtít víc?

zdroj: foto: Awaceb

24. 3. Resident Evil 4 (PC, PS5, PS4 a Xbox Series X/S)

Jednou z nejvyhlíženějších her března je předělávka kultovního čtvrtého dílu série Resident Evil. Stejně jako v případě druhého a třetího dílu na to jdou tvůrci pěkně od podlahy, takže kromě vizuálního pozlátka se lze těšit i na překopané hraní. Budou absentovat nepříliš oblíbené QTE, naopak přibudou vedlejší úkoly. Leon už navíc při střílení nebude muset postávat na místě, což souboje udělá dynamičtější a živější. Některé lokace budou otevřenější, což jim umožní skrývat dodatečná tajemství. Tak doufejme, že to Capcomu opět vyjde.

zdroj: Youtube / Capcom

Během března mají své želízko v ohni taktéž zlaté české ručičky, tentokrát ze studia Ingame. Tato přímočará akce na sebe láká především zástupem známých hvězd, dnes již trochu pohaslé svítivosti. Ty budou provázet příběhem, který je kulisou pro pořádnou dávku kooperačního střílení se špetkou stealthu. Z dostupných materiálů a ohlasů se pravděpodobně nebude jednat o žádný zázrak, ale jako nenáročná zábava to třeba poslouží.

zdroj: 505 Games

Česká kooperace to bude mít těžké, protože ve stejný den na počítače vyjde The Last of Us: Part I. To se sveze na hladu, který jistě zanechá konec seriálové adaptace, a už nyní díky PlayStationu víme, že kvalitativně se jedná o povedený remake, který původnímu dílu nedělá ostudu a úspěšně přináší dnes již téměř kultovní dílo do zmodernizovaného hávu. Je pouze otázkou, jak se to povede převést na počítače.

zdroj: Naughty Dog

30. 3. Dredge (PC, PS5, PS4, Xbox Series X/S, Xbox One a Switch)

Máte rádi rybaření? A máte rádi záhady? V tom případě může být Dredge hrou přesně pro vás. Se svou bárkou se vydáte na souostroví, kde se pokusíte získat slušný úlovek. Když se vám to podaří, můžete si svou loď vylepšovat, což vám otevře dodatečné možnosti a navýší šance na přežití. Také tím ale můžete postupně odhalovat zdejší tajemství a minulost, která se rozhodně neřadí k těm nejnormálnějším.

zdroj: Team17

Někdy v březnu: System Shock Remake (PC, PS5, PS4, Xbox Series X/S a Xbox One)

Během března se snad konečně dočkají i lidé, kteří už nějakou dobu vyhlížejí předělávku prvního System Shocku. Remake této kultovky od Looking Glass měl původně vyjít už v roce 2017, avšak od té doby s ním má Nightdive Studios akorát problémy. No, vypadá to, že inovovaná verze postavená na Unreal Enginu 4 se blíží do finiše. Kromě lepšího vizuálu přinese také propracovanější umělou inteligenci nepřátel, přepracované mechanismy a podporu nových technologií, mezi něž patří i DLSS od Nvidie.

zdroj: Nightdive Studios