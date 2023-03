Jak se v zahraničí líbí česká hra Crime Boss: Rockay City

2. 3. 2023 15:30 | Téma | autor: Jan Slavík

Kooperativní osmdesátková lupičská střílečka Crime Boss: Rockay City od českého studia Ingame vyjde za měsíc a některá zahraniční média se rozhodla věnovat prostor dojmům z hraní preview verze, která obsahovala několik misí v jednom ze tří plánovaných herních módů. Zatím to bohužel vypadá, že žádné všeobecné nadšení nepropuklo.

Redaktor Max Scoville se netají skepsí. V textu zmiňuje, že byť se hra tváří, že preferuje stealth, ve skutečnosti se hraje zhruba jako Left 4 Dead. Nelíbí se mu, že do nejběžnějších nepřátel museli s kolegy vyprázdnit celý zásobník, aby se jim něco stalo, a přijde mu zvláštní, že hra prohlásí misi za úspěšnou, byť při ní postřílíte půlku policejního okrsku a většina vašeho týmu se válí v krvi. Dvakrát museli restartovat, protože hra spadla.

Autor odhaduje, že Crime Boss má místo hratelnosti stát na svém hvězdném obsazení. K tomu ale dodává, že dabing celebrit je mizerný a herci zní, jako by své repliky viděli poprvé, bez zájmu či jakékoliv snahy je odříkali, dostali zaplaceno a zase odešli.

„Divoká, přehnaná forma se bije s herními systémy, které se, zdá se, snaží držet víc při zemi a nejspíš si ukously příliš velké sousto. Nedokonalosti, díky kterým se špatný akční biják může stát kultem, nakonec nejsou až tak příjemné, pokud se máte akce sami účastnit. Neberte mě za slovo, soudím jen podle chvíle hraní jednoho módu nehotové verze hry, ale také mějte na paměti, že má vyjít už za měsíc,“ dodává Scoville závěrem.

Redaktor Michael Higham popisuje velmi podobné zážitky. Píše o prazvláštním stealthu a faktu, že se stejně stůj co stůj strhne bezhlavá přestřelka, během níž mu opět vadilo, kolik munice je potřeba nacpat do nepřátelských panáků, aby padli k zemi. Design misí prohlašuje za plytký a základní prvky jako střelbu, boj či stealth za příliš slabé na to, aby hru byly schopné unést.

Ani hvězdy prý špatnou hratelnost nezachrání, protože herecké výkony jsou znuděné a zní jako zkušební čtení návrhu scénáře, které už pak nikdo neupravil.

„Crime Boss sází na hollywoodské hvězdy a celebrity za zenitem, což je mrzuté, protože výsledek je nezajímavý úplně stejně jako samotná hratelnost. Existuje naděje, že ostatní herní módy, mise a postavy budou schopné vytvořit příležitosti k taktizování. Nebo alespoň budou mít nějaký jiný průběh než opakující se sekvenci složenou z pokusu o stealth, přestřelky a úniku. Místo na trhu pro kooperativní střílečky totiž rozhodně je. Ale nemyslím si, že budu mít zájem o to, co je Crime Boss schopný nabídnout,“ píše Higham.

Ani redaktor Tom Regan neprýští přehnaným nadšením. Stejně jako kolegové z jiných magazínů zmiňuje polovičaté herecké výkony hollywoodských hvězd. Přestřelky mu ale přijdou vcelku zábavné, i když doufá, že ještě dojde k úpravám, protože musel základní gangstery střelit z brokovnice zblízka do hlavy hned několikrát, aby je poslal k zemi.

„Podle toho, co jsme měli možnost vidět, vám Crime Boss nedá vzpomenout na devadesátkové filmové trháky, ne, je to zážitek stojící na střelbě připomínající minulou generaci. Zabavit sice rozhodně dokáže, ale v dnešní době by jeho singleplayer musel opravdu oslnit, aby hra měla šanci něčím vyloženě vyniknout,“ soudí Regan.

Autor Stefan L byl o poznání shovívavější. Opakovaně viděl paralely mezi chystanou střílečkou a klasikou kooperativního lupičského žánru Paydayem, ale naznal, že se Crime Boss snaží přinést i celou řadu svých vlastních prvků.

„Styčné plochy mezi Crime Bossem a Paydayem nelze popírat, ale hlavní otázka bude, zda se novinka dokáže stát skutečným rivalem spící série Payday. Z toho, co jsem si mohl vyzkoušet, se zdá, že Crime Boss umí nabídnout stejný druh kooperativní lupičské zábavy a ještě k tomu nachází nové způsoby, jak ji zabalit, aby zaujmul hráče,“ uzavírá Stefan L.

To redaktor Dennis Hilla si žádné servítky nebral. Plán, že by hra měla zaujmout hvězdami a nabídnout divokou, možná i napůl komediální taškařici, podle něj nefunguje, protože příběh nevypadá, že by vůbec držel pohromadě.

Samotné hraní mu naopak Payday vůbec nepřipomínalo, protože taktický aspekt prakticky neexistuje, a byť by prý stealth teoreticky mohl být možný, stejně se okamžitě strhla přestřelka. Tu označuje za zprvu vcelku zábavný chaos, jenže prý se brzy zají, jelikož neděláte prakticky nic jiného.

Autor si také stěžuje na nedostatečnou zpětnou vazbu při akci, při níž si nebyl jistý, zda někoho trefil, či zda naopak schytal zásah. Stejně tak mu vadil nevýrazný pohyb postavy. Na to konto soudí, že vývojáři utratili rozpočet za hollywoodské hvězdy a na herní mechaniky už nezbylo.

„Faktem zůstává, že kooperativní hry mají potenciál zkrátka díky svému sociálnímu aspektu a sdílení zábavy s ostatními. A velké loupeže by mohly být fajn. Ale prozatím mám dojem, že hvězdné obsazení v Crime Boss: Rockay City nestačí na to, aby vyvážilo jeho designové nedostatky. Jsem nicméně stále zvědavý na ostatní herní módy, které jsem si nemohl vyzkoušet – pokud se povedou, hra by mohla nabídnout alespoň dost obsahu, aby pár hodin zabavila, případně posloužila k občasným kooperativním oddechům po třetím pivu,“ píše Hilla.