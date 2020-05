Jak vedlejší postavy ze Star Wars infiltrovaly herní sérii Final Fantasy

PlayStation 4 PS4 Pro

S nedávno vydaným remakem Final Fantasy VII se mnoho hráčů znovu vydalo do města Midgar, aby se na něj mohli podívat úplně novou a mnohem detailnější optikou. O tom jste si ale už přečetli v našich článcích nespočetněkrát. A pokud ne, můžete to napravit. Ovšem nikoliv zde. V tomto článku se totiž podíváme na specifickou dvojici postav, která se celkem často objevuje v různých dílech této dlouhotrvající série. A budou povědomé všem fanouškům George Lucase.

Z předaleké galaxie do světů Final Fantasy

Pokud jste hráli Final Fantasy VII nebo jeho nynější remake, tak jste se setkali s operativci ze skupiny Avalanche, kteří se jmenují Biggs a Wedge. Není to shoda jmen – tyto dvě postavy skutečně odkazují na piloty stíhaček X-Wing Biggse Darklightera and Wedge Antillese z filmů Star Wars.

Popravdě se není čemu divit. Jošinori Kitase, který stojí za Final Fantasy VI, VII a VIII, zmiňoval v rozhovorech pro videoherní média, že se díky prvním Star Wars začal zajímat o filmy a později i hry. A nejspíš díky tomu mohou fanoušci Final Fantasy najít více či méně zřetelné odkazy na tyto dva vesmírné piloty v mnoha hrách dlouholeté japonské série.

Přestože je to právě Final Fantasy VII, kde se většina hráčů poprvé setkala s postavami nesoucími jména galaktických rebelů, jejich JRPG inkarnace se objevila už v šestém díle Final Fantasy. V něm sehráli malou roli hned na začátku dobrodružství, kdy doprovázeli hlavní hrdinku Terru Bradford do těžařského městečka Narsch.

Na rozdíl od mladíků z Avalanche ze sedmého dílu jsou zde Biggs a Wedge vojáky sloužícími imperátoru Gestahlovi, jednomu z hlavních záporáků. Zajímavé je, že v původním vydání americké verze na SNES byl Biggs chybně přeložen jako Vicks, ve všech ostatních verzích FFVI je ale použito Biggsovo pravé jméno.

Biggs a Wedge se v šestce sice mihli, ale skutečně významnou roli jim přiřkl až sedmý díl (a jeho nynější remake). Oba byli členy skupiny Avalanche bojující proti organizaci Shinra, která ničí planetu nadměrnou těžbou. Společně se svou parťačkou Jessie pomáhali Cloudovi a Barretovi během několika misí v Midgaru.

A nebylo to jejich poslední slovo. V prequelu Crisis Core: Final Fantasy VII se objevily dva stroje se stejnými jmény, které mohl hlavní hrdina Zack Fair odstřelit během svého útěku z Nibelheimu. O členech Avalanche se pak zmíní i sestra jednoho z nich během konverzace s Vincentem Valentinem v Dirge of Cerberus: Final Fantasy VII.

Stejně jako v šestém díle, i v osmičce se hráči setkali s oběma muži na opačné straně barikády. Oba na sebe vzali uniformu galbadianské armády a několikrát se střetli s hlavními hrdiny. Na rozdíl od předchozích inkarnací se ale zde jedná o komické protivníky, kteří svými interakcemi hráče spíše pobaví.

V osmičce jste se s nimi mohli setkávat v průběhu celé hry, nejen v jedné specifické části. Oba také konečně získali vojenské hodnosti: Biggs se stal majorem a Wedge poručíkem. Tento vztah, kdy Biggs je nadřízeným Wedge, se objevil i v některých dalších dílech série.

Final Fantasy IX se vrátilo ke kořenům série a inspirovalo se v původních dílech. Vrátily se tak ikonické krystaly i nezaměnitelný vzhled klasického povolání Black Mage (zde se ale jednalo o rasu, jelikož hra nepoužívá tzv. Job systém známý z prvních dílů). Biggs a Wedge ale mezi navrátilci nebyli a na svých dalších pět minut slávy si museli počkat až do následujícího dobrodružství, Final Fantasy X.

Z vojáků sportovci a obchodníky

Mnoho dílů Final Fantasy obsahuje kromě samotného dobrodružství spoustu miniher, u kterých se můžete zabavit, ať už se jedná o závody chocobů v sedmičce, utkání v kartách Triple Triads ve Final Fantasy VIII a Tetra Master ve Final Fantasy IX, nebo rybaření z patnáctého dílu. A protože je hlavní hrdina Final Fantasy X profesionálním hráčem Blitzballu, najdeme mezi aktivitami v desátém díle i tento populární sport.

Jelikož je Blitzball týmová hra, musí si hráč, za předpokladu, že se jí chce účastnit, sestavit tým. A zde dostávají prostor Biggs a Wedge. V tomto světě se jedná o strážce stadionu v přístavním městě Luca a vy je můžete získat do své sestavy. Oba dva se objevili i v přímém pokračování X-2, kde na sebe oblékli dresy blitzballového týmu Gullwings.

V prvním MMO titulu s názvem Final Fantasy XI se žádná narážka odkazující na tato jména neobjevila. Na jejich návrat si fanoušci museli počkat do dvanáctého dílu, přesněji až na jeho mezinárodní verzi. V ní se totiž objevují dva vojáci, kteří se jmenují Gibbs a Deweg (Biggs a Wedge s přeházenými písmeny).

Jejich úkolem je hlídat hranice mezi královstvími Dalmasca a Nabradia. Jedná se tak o další díl, kde stojí na straně antagonistů a brání hlavním hrdinům v cestě. Zajímavostí může být, že v původní japonské verzi hry byste hledali Gibbse a Dewega marně. V té byli vojáci označeni pouze jako „Junior Imperial Soldier“ a „Senior Imperial Soldier“.

Menšího odkazu se dočkali oba v prvním díle trilogie o Lightning (Final Fantasy XIII). V systému Retail Network (což je elektronická tržnice) se jeden z obchodů nazývá B&W Outfitters. Jeho jméno odkazuje na známou dvojici. Obchod nabízí doplňky, které buďto zvyšují statistiky nositele, anebo navyšují odolnost proti negativním efektům.

Lidské podoby se obě postavy dočkaly v závěrečném díle Lightning Returns: Final Fantasy XIII. Hráč se s nimi setká ve městě Yusnaan, kde uvádí Death Safari a Death Game. Po zrušení těchto „atrakcí“ se z nich stanou potulní muzikanti.

První MMO reinkarnaci dostaly oba charaktery ve Final Fantasy XIV. V tomto rozsáhlém světě je možné potkat dvojici techniků patřících k frakci Garlond Ironworks. A jelikož je zde nepřeberné množství humanoidních ras, je to i poprvé, kdy ani jeden z nich není člověk. Biggs je mohutný Roegadyn, zatímco Wedge je Lalafell, což je rasa podobná skřítkům.

V dobrodružství ze světa Eos, které se odehrává ve Final Fantasy XV a sleduje putování prince Nocta Lucia Caeluma a jeho přátel, se známá dvojice objevila znovu na straně nepřátel. Biggs Callux a Wedge Kincaid jsou podřízenými komodorky Araney Highwind. Ta ve hře zastává pozice jak nepřátelského bosse, tak hostující členky party.

Retrospektivní dosazení a spin-offy

Jak už jsem psal, Biggs a Wedge se poprvé objevili v šestém díle. Přesto byste díky remakům našli jejich jmenovce i v předchozích dílech. Dawn of Souls a 20th Anniversary verze prvního dílu obsahovaly generovaná jména Biggs a Wedge jako povolání zloděje.

Čtvrtý díl šel s jejich zpětnou účastí ještě dál. V původní hře je první scéna věnována hlavnímu hrdinovi, temnému rytíři Cecilovi, kterého se ptají dva nejmenovaní podřízení vojáci. V pokračování Final Fantasy IV: The After Years je upřesněno, že se jednalo o Biggse a Wedge. Ti se tak ukázali nejen ve Final Fantasy IV a Final Fantasy: The After Years, ale i Final Fantasy IV -Interlude- (ten se odehrává v období mezi oběma tituly).

Ve Final Fantasy Tactics Advance se objevuje Wedge coby bývalý pracovník Cida Randalla. Zároveň jména obou favoritů obsahuje generátor jednotek. A lze na ně narazit i v titulu World of Final Fantasy. Přestože zde nejsou fyzicky přítomni, mohou hráči ve světe Grymoire najít několik čísel Occult Fan, která obsahují cenné rady pro nalezení skrytých lokací. Jejich autory je dvojice cestovatelů Biggs a Wedge. Stejná jména mohou být nalezena i v Chocobo’s Dungeon 2 či Final Fantasy Fables: Chocobo’s Dungeon.

Oba hrdinové se ukázali i v nespočetném množství mobilních her, ať už jako originální inkarnace (Final Fantasy Dimensions a Final Fantasy Dimensions II), nebo verze z dřívějších dílů (Final Fantasy Brave Exvius).

Za zmínku stojí jejich působení ve Final Fantasy Record Keeper. V ní totiž hráči narazí na jejich verze z mnoha titulů. Mezi nimi nechybí původní dvojice z VI nebo mladíci z Avalanche. Zároveň jsou tu i Biggs a Wedge, kteří byli vytvořeni speciálně pro tento titul a hrají v příběhu důležitou roli. Původně se jedná o rivaly hlavních hrdinů, ze kterých se postupem času stanou spojenci.

V trochu jiných světech

Přestože jsou obě postavy spjaté s Final Fantasy, objevili se jejich jmenovci odkazující na tuto ságu i mimo ni. Jako obchodníci se vyloupli v Kingdom Hearts II společně s Jessie a Barretem. Biggs taktéž uvádí Struggle Tournament.

Poslední zastávkou, na kterou se podíváme, je Chrono Trigger, na kterém se Kitase podílel. I sem se dvojice pilotů dostala a tentokrát jim navíc dělal společnost Piette, který také nejspíš odkazuje na postavu z kultovní sci-fi série – admirála Pietta z páté a šesté epizody Star Wars. Všichni tři se dají najít v Tent of Horror na Millenium Fair. A stejně jako v původním vydání FFVI, ani tady se Biggs nevyhnul přejmenování na Vickse.

To, co začalo jako pouhý odkaz na oblíbené dílo jednoho z tvůrců, se stalo nedílnou součástí série. A je téměř jisté, že s dalšími novými tituly můžeme očekávat další verze těchto dvou pilotů, kteří se z předaleké galaxie dokázali dostat do mnoha dalších nových světů.