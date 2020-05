Hry, které nás naučily anglicky

PC MAC PlayStation 2 Game Boy Advance GameCube Xbox PSOne

Kvůli chybějící lokalizaci Assassin’s Creed Valhalla se v poslední době hodně skloňuje téma češtiny ve hrách, ale absence překladu nakonec může být dobrou zprávou pro ty, kdo by se potřebovali naučit anglicky. Spousta z nás se jazyku Shakespearovu naučila právě díky tomu, že jsme si chtěli zahrát nějakou hru, která v češtině nebyla, a takové macaté RPG mělo daleko větší vzdělávací hodnotu než celé pololetí s přeučenou paní ruštinářkou. V dnešním článku vzpomínáme na ty nejpřínosnější hry pro náš lingvistický rozvoj.

Adam Homola – Broken Sword: The Shadow of the Templars

V devadesátkách jsem si z každé hry odnesl něco, i když to bylo třeba jen jedno slovo. Mé anglické skills tak postupně utvářely hry všech možných žánrů. Od závodních, kde jsem se dozvěděl, že „gear“ může být taky něco jiného než výstroj, až po Duke Nukem 3D, který mi dal do života spoustu praktických hlášek.

Pravidla ale velí zvolit jednu hru, a tak, ač bych jich raději vyjmenoval desítky, ukážu prstem na Broken Sword. Konkrétně na The Shadow of the Templars z šestadevadesátého a jeho o rok mladší pokračování The Smoking Mirror.

Zlomený meč mé zhruba jedenáctileté já okouzlil na první dobrou. Příběhem, hudbou, krásnými animacemi a vůbec působivým vizuálním stylem. Cecilova adventura mě dostala po všech stránkách a právě díky jejím kvalitám jsem se do ní tvrdohlavě zakousl a v době před Google Translatem to zvládl.

K něčemu se vám přiznám. Už odmala umím být dost líný efektivní. Častěji, než jsem listoval velkým slovníkem, jsem tak nechával neznámá slovíčka kontextu a intuici. A světe, div se, většinou jsem se významu dovtípil! Nebo jsem si to alespoň myslel. Možná to nebylo tak účinné jako třeba dnešní Duolingo, ale rád bych věřil, že mi to přece jen něco dalo.

Broken Sword je dodnes moje nejoblíbenější adventura. Není jediná, která mě učila anglicky, a ruku na srdce – kdyby to nebyl Cecil, byl by to Wright, Molyneux, Meier, Garriott nebo někdo jiný. Pravdou ale je, že bez Broken Swordu by bylo mé tehdejší já nepochybně chudší jazykově i herně.

Pomalu, ale jistě začíná být na dohled doba, kdy bude Google Translate natolik schopný, že se jím budou automaticky překládat hry do desítek jazyků. Jenže tam zatím nejsme. Proto hrajte hry v angličtině (či jiném vámi preferovaném jazyce) a dívejte se na filmy v angličtině (či jiném vámi preferovaném jazyce), obojí s anglickými titulky (či titulky v jiném vámi preferovaném jazyce). Dá vám to hrozně moc a je to zábava.

Aleš Smutný – Planescape: Torment

Ne, že bych v roce 1999, kdy Planescape: Torment vyšel, neuměl anglicky, ale je umět a umět. Od školní angličtiny je daleko k té využitelné třeba při čtení beletrie. Jenže pak vyšel právě Planescape se svými sáhodlouhými a skvělými texty a potřebou používat angličtinu na trochu jiné úrovni, pokud jste tedy chtěli rozumět i jemnějším nuancím a narážkám opravdu jiného světa.

Nějaká ta základní orientace byla v pohodě, v té době už jsem měl za sebou „pár“ RPG tohoto střihu, ale když dojde na klíčové rozhovory s Ravel Puzzlewell, prostě chcete vědět, co přesně je řečeno, protože na tom všem stojí jak postava Bezejmenného, tak i roleplay.

Takže jsem zatnul zuby, vděčný, že dialogy nemají časový limit, vzal jsem si k počítači jak příruční slovník, tak obrovský čtyřdílný výkladový a pustil jsem se do vivisekce. Ne, v té době ještě nebylo jednoduché zadat do vyhledávače slovo a dostat se k relevantnímu překladu. Tím spíš, že na „uííííí-chřřřřřřc-cvakcvak-chřřřřřřřřřř“ vytáčeném modemu vše trvalo sto let a před sedmou hodinou večerní by bylo levnější najmout si lektora angličtiny.

A šlo to. Právě díky Tormentu jsem se přestal obávat anglicky psané beletrie a mohl jsem se pustit do čtení v originále. Samozřejmě postupně, ale s odstupem můžu říct, že Planescape: Torment pro mě byl ohněm, kterým jsem se musel nechat pokřtít, abych se přetavil ve čtenáře, který už nemusí mít strach z komplexnějších anglických textů.

Šárka Tmějová – The Sims

Nebudu se tvářit, že každý den v běžné anglické konverzaci potřebuju nejméně tři slovíčka pro palcát. S mojí slabostí pro fantasy mi hry obohatily slovní zásobu o řádnou hromádku balastu, pro který nemám valného využití. Ale existuje jedna zářná výjimka: The Sims.

Tahle série je pořád vnímaná jako virtuální obdoba domečku pro panenky, ale prvnímu dílu nemůžu upřít, že se o mou ranou jazykovou výchovu postaral asi nejvíc ze všech tehdy dostupných titulů. O výchovu, která mimochodem začínala na zásadním rozdílu mezi „save“ a „load“ a z něho plynoucím smutku nad přemazanými uloženými pozicemi v The Incredible Machine.

Katalog objektů a stavění je skvělou zásobárnou pro názvy věcí každodenní potřeby, v kolečkách interakcí zase najdete důležitá slovesa a Simíci vám danou aktivitu rovnou i názorně předvedou. I když je pravda, že třeba v oboru mezilidských vztahů jsem ještě pár let lehce tápala, protože jsem byla líná si ve slovníku vyhledat rozdíl mezi „gossip“ a „brag“, jen jsem tušila, že ani jedno nebude úplně pozitivní, protože se druhá strana občas nakrkla.

I tak jsem ale díky nejslavnějšímu simulátoru života přeskočila v učebnici hned několik kapitol, protože na rozdíl od kapitoly s britskými šlechtickými tituly byly ty o vybavení domu, o jídle a o módě poměrně rozsáhlé a časté, takže se mě statisticky víc učitelů angličtiny zeptalo na slovíčko pro plážový župánek a pečenou Aljašku než na korunovační žezla a druhy drahokamů, jimiž jsou vykládaná. Skrze hraní bych naštěstí byla připravená na obě eventuality, nejspíš s poněkud mizernou výslovností, ale na premiantství to stačilo.

Momentálně si pohrávám s myšlenkou, že bych zkusila první The Sims hrát třeba ve francouzštině, ale vlastně si nejsem tak úplně jistá, jestli by na mě tenhle výukový efekt zvládli mít i po letech. Když pomineme gramatiku, pořád jsou za mě ale hry lepšími učiteli jazyků než průměrný vyučující na průměrné české škole. Bohužel, bohudík?

Jiří Svák – Diablo 2

Šamšír zhouby, píka drtivého úderu nebo třeba božský cep osvícení. Kdo by se bez takové slovní zásoby obešel? Uznávám, na běžnou konverzaci to asi nebude, ale s kamarády pro obchod v Diablu 2 to bylo tak akorát.

Hra mě sice nenaučila porozumět beletristickým textům (protože jich ve hře moc nebylo), ale donutila mě hrát v angličtině. Bez ní jsem nedokázal držet krok se staršími, jazykově i herně lépe vybavenými kamarády, kteří ke mně domů nosili diskety se svými nabušenými postavami a blahosklonně mi nabízeli odpadní předměty, které jsem já považoval téměř za legendárky.

Zjištění, že jsem si dokázal zapamatovat překlad asi dvou tuctů středověkých zbraní, zastínilo už snad jen uvědomění, že i v angličtině se ta hra „dá zvládnout“ a že si kvůli češtině nemusím u rodičů vyprosit osmihodinové stahování na modemu ve špičce. Diablo 2 k tomu bylo ideální: textů v něm nebylo moc, nebyly těžké, takže mě louskání slovníku neunavilo, a pokud jsem něčemu hned nerozuměl, pro značnou část herního zážitku to nevadilo.

Druhý díl legendárního akčního RPG mě tak anglicky naučil jen opravdové základy, ale i to stačilo, abych příště dal cizímu jazyku alespoň šanci a nesahal hned po češtině. V dlouhodobém horizontu se takový impulz rozhodně vyplatil. Vzhledem k tomu, že jsem na základce patřil ještě do skupiny němčinářů, bůhví, jak by bez Diabla moje angličtina vypadala.

Patrik Hajda – Magic: The Gathering

Já vím, Magic: The Gathering je stolní karetní hra a ne videohra, ale byly chvíle, kdy jsem u fyzických kartiček trávil víc času než za klávesnicí. Byla to doba, kdy jsem anglickým textům na kartách moc nerozuměl a zpočátku jsme s kamarádem hráli pouze na obrázky. „Můj prasoještěr bere tvoji smradlavou vílu!“ nebo tak něco, nehledě na schopnosti a hodnoty karet.

A jelikož jsem tehdy logicky nerozuměl ani videohrám a hrával tak převážně české tituly či hry s českými titulky, vzpomínám si při zadání „Hry, které nás naučily anglicky“ pouze na Magicy. Díky nim znám spoustu naprosto zbytečných slov, která jsem nikde jinde nepoužil.

Když se člověk mačká ve frontě na zmrzlinu v Římě, hned mu nepřijde na mysl výhrůžka „Všechny vás zadupu!“, kterou ho mohlo naučit klíčové slovo Trample. Ne, sáhne spíš po něčem jako „Cornuto!“, které ho naučila teta. Stejně tak jsem nikdy nemusel nikomu v zahraničí vysvětlovat, jak jsem ostražitý (Vigilance). Na druhou stranu taková slova jako Flying a Target přišla vhod, jakmile jsem začal cestovat leteckou dopravou.

Jakmile jsem se naučil „jazyk Magiců“, začal jsem objevovat takzvané flavour texty, tedy kratičké větičky dotvářející atmosféru, které se uvádějí na spodku karet kurzívou. Nemám v tomto případě konkrétní příklady, ale kdyby Magicy neměly tyto doprovodné texty, naučil bych se tak akorát klíčová slova schopností a angličtinu si moc nerozšířil.

Angličtina v těchto textech je každopádně vyšší dívčí a přiznám se, že i s dnešními znalostmi mě občas nějaká z příběhových vět Magiců zaskočí slovem, které jsem dříve neviděl. Jde proto o téměř nevyčerpatelnou studnici znalostí. Jen kdybych se jí ještě věnoval…

P.S. V Magic: The Gathering jsem se poprvé setkal se slovíčkem „Draw“, které v tomto případě znamená „Táhnout kartu“. Stejná hra už mě ze své podstaty nemohla naučit ostatní významy slova, protože v Magicu k remíze prakticky nemůže dojít. Zároveň se ve hře nic nekreslí, a i když se v ní tasí zbraně, klíčovým slovem Draw to neoznačuje. A pak nemá být mladý Patrik zmatený!