Henry Cavill je nerd, který miluje počítačové hry a Warhammer. Je to dobře pro nás všechny

21. 7. 2021 18:00 | Téma | autor: Alžběta Trojanová

Henryho Cavilla bude valná většina našich čtenářů znát jako představitele seriálového Geralta nebo Supermana z filmů od Zacka Snydera. Právě role osvaleného Kryptoňana mu přinesla největší slávu a katapultovala ho z britského televizního fešáka mezi hollywoodskou elitu.

Pod vším tím anglickým elegánstvím a horami svalů, které se rok od roku zvětšují, se ale nachází veskrze normální člověk s láskou k fantasy, sci-fi a počítačovým hrám. A jak se zdá, rozhodně nejde o nějaký nárazový koníček, ale celoživotní vášeň. Co tedy víme o Henrym Cavillovi jako nerdovi?

zdroj: Profimedia

Všechno to začalo už v dětství, kdy mu otec četl fantasy a sci-fi knihy, což si Henry přenesl do dospělosti. Například během natáčení Tudorovců, kde si střihl roli vévody ze Suffolku, se mezi jednotlivými scénami prokousával Kolem času od Roberta Jordana (mimochodem, seriálovou adaptaci natáčí právě teď Amazon u nás v Česku).

V roce 2017 zase Cavill sdílel fotku koženého vydání Slova Paprsků ze série Archiv Bouřné záře od Brandona Sandersona. A pokud vás zajímá doporučení na další čtení, mezi oblíbené autory řadí Raymonda E. Feista, který napsal například sérii Mág, neobyčejně plodného Davida Gemmella, ale i spisovatelku Naomi Novik a její dračí sérii Temeraire.

zdroj: instagram.com/henrycavill

Za Azeroth!

Jestli ale Henry něco opravdu miluje, je to rozhodně World of Warcraft. V rozhovorech několikrát zmínil, jak je hra nebezpečně návyková a jak v ní strávil bezpočet hodin. Za zmínku určitě stojí historka, kterou Cavill s chutí dává k dobru: Jak zmeškal hovor od Zacka Snydera. Hovor Henry nepřijal, protože byl příliš zabraný do raidu a jednoduše svůj telefon ignoroval. Co naplat, že mu Snyder chtěl oznámit dobrou novinu o získané roli Supermana!

Mimochodem, zajímá vás, jestli Cavill hraje za Alianci, nebo Hordu? No, co myslíte? Je to přeci Superman, samozřejmě, že bude hrát za Alianci. To ostatně potvrdily i fotky z loňského roku, kde si vykračoval v roušce s logem Aliance, ale i Instagram Stories se screenshoty z WoW Classic.

Herní adaptace i miniatury

Warcraft není jediný titul, který Henry hraje, byť je víc než zřejmé, že i po letech si drží v jeho srdci zvláštní místo. Mezi dalšími hrami v rozhovorech padla například jména jako Overwatch, Dragon Age, ale třeba i Mass Effect. Právě s výtažkem z Wiki ohledně Mass Effectu si nedávno Henry na svém Instagramu udělal selfíčko, a potrápil tak řady fanoušků otázkou, jestli se chystá filmová adaptace (více si můžete přečíst zde).

Trochu překvapí i zmínka o ne úplně mainstreamovém Total War: Warhammer 2. Podle Henryho je to ale ideální titul, pokud má zrovna natáčení a může se hraní věnovat jenom nárazově. Jak se navíc nedávno ukázalo, Warhammer jako takový je pro Henryho další vášní. Na Instagramu sdílel fotku miniaturní přilby osobního strážce císaře z Warhammeru 40K, kterou se rozhodl nabarvit.

Cavill se zároveň svěřil, jak moc příběhové pozadí světa Warhammeru miluje už dlouhé roky a nedokáže se ho nabažit. To ostatně potvrdil i při rozhovoru během akce WitcherCon (kterou jsme podrobně rozebírali i v našem Fight Clubu), kde poznamenal, že lustr v Kaer Morhen vypadá jako Blackstone Fortress.

zdroj: instagram.com/henrycavill

Láska k Zaklínači

Ve stejném rozhovoru padla samozřejmě řeč i na jeho vztah k Zaklínači. Henry povyprávěl, jak se mu neskutečně líbil Zaklínač 3. Tuhle hru dohrál dvakrát, a to konkrétně na obtížnost Zlámané kosti, byť zatím bez DLC, na která se teprve chystá. Když se tak dozvěděl, že Netflix chystá adaptaci, okamžitě dal vědět svému týmu, aby se pro něj pokusil roli získat.

Překvapivě se to ale na první pokus nepovedlo. Lauren Hissrich, showrunnerka seriálu, nejprve Henryho jako Geralta odmítla. Setkání ovšem nebylo zbytečné, Lauren aspoň Henrymu prozradila, že knížky nejsou inspirované hrami, jak si původně myslel, ale právě naopak. Henry se urychleně rozhodl doplnit vzdělání. A jak se zdá, byla to trefa do černého. Knížky se mu natolik líbily, že například při dočítání Střípku ledu nechtěl ani vystoupit z letadla, jak byl zabraný do děje.

Asi netřeba dodávat, že roli nakonec získal. Lauren si prošla castingovým kolečkem a uznala, že Henry je vlastně dobrá volba (nezbývá než souhlasit). Pro Henryho má obsazení Geralta ale ještě další úroveň. Asi jste během čtení pochopili, že je to nerd od hlavy až k patě. Role zaklínače ve fantasy epickém příběhu, v jehož virtuálním světě notabene strávil mnoho desítek hodin, je výjimečná tím, že jde o součást jeho vlastního koníčku. Koníčku, který čím dál tím víc sdílí s veřejností. Od nesmělých rozhovorů, kdy zmiňoval jakousi neurčitou hru, na níž je závislý, se propracoval až k videu na Instagramu, kde si sestavuje svoje vlastní PC.

zdroj: tisková zpráva

Ať už se nám to líbí, nebo ne, kolem hráčů her, ale i fandů fantasy a sci-fi dlouhé roky panovala řada předsudků. Asociálové s nadváhou žijící ve sklepě u svých matek, to je taková klasická představa typického zástupce této subkultury. Určitě si pamatujete legendární epizodu South Parku, v níž se chlapci rozhodnou vyzkoušet World of Warcraft a za dva měsíce hraní se z nich stanou morbidně obézní, uhrovatá, líná individua.

Jenže tahle epizoda je 15 let stará (omlouvám se teď všem, kteří se najednou cítí ukrutně staří, ano, taky jsem si myslela, že to není tak dávno) a doba pokročila. Hry jsou čím dál tím víc součástí běžného mainstreamu. Není třeba se stydět za to, že je máme rádi. A jestli už to otevřeně přiznává i herecká hvězda světového formátu, Henry Cavill, Superman, idol žen i mužů, tak se možná blýská na ještě lepší, tolerantnější časy než kdy dřív.