Exkluzivní minihry pro Final Fantasy XV na Stadii jsou tak hrozné, až jsou geniální

Abyste tuhle prapodivnou kolekci nemuseli hrát, můžete se pobavit alespoň videi těch, kteří se obětovali pro tým a zahráli si Final Fantasy XV na Stadii za vás. Takovým odvážlivcem byl třeba Noah Sanchez, na jehož tweety upozornil USGamer.

O jaká rozšíření vlastně jde? Expert Duel do hry přidává souboje, které byly v předchozích verzích dostupné pouze v multiplayerovém dodatku Comrades. Endless Magitek Armor vám zase propůjčí exosuit, v němž musíte v daném časovém limitu pokosit co nejvíc nepřátel. Zatím nic pozoruhodného.

První z třeskutě zábavných miniher jsou závody Challenge Rally, kde absolvujete slalom v ikonickém autě Regalia předělaném na monster truck. Kdykoliv s ním sebemíň do čehokoliv narazíte, vystřelí to vůz do vzduchu. Vlastně s ním ani nemůžete zatočit, aniž byste ho obrátili na střechu. Překážková dráha navíc obsahuje hromadu pasáží, kde se buď zblázní fyzika, nebo v nich zůstanete zašprajcnutí. Zkrátka kvalitně odvedená práce!

fr I am playing these Stadia-exclusive challenges and they’re so bad they’re good. ...wait how am I supposed to get out of here?? pic.twitter.com/NsWAOFu4GQ

Druhá minihra, Magna Flight, problémy s gravitací akcentuje ještě víc. Po světě poletujete s létající verzí zmíněného auta a snažíte se posbírat co nejvíc věcí poházených po cestě a donést je k benzínové pumpě, abyste dostali bodíky.

Jenže když Noah nasbíraný náklad upustí, rozletí se komickým způsobem na všechny strany, dokonce včetně lidských nepřátel, kteří patrně nikdy neslyšeli o tom, že by měli dodržovat fyzikální zákony. Cid a Cindy Noctisovi ještě hezky zamávají za odměnu, že jim právě na dvorek vyházel obří hromadu odpadků.

Here's a look at Noctis emptying all his trash, I mean prizes onto the Hammerhead base! Cid & Cindy didn't even bat an eye. Noct left before they could say anything! (Do you notice him flying away at the end )#FinalFantasyXV #Stadia #CrazyChallenges pic.twitter.com/M21UD4Utck